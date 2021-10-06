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Шойгу: В Беларуси создают два центра учебно-боевой подготовки

В Беларуси создаются два учебно-боевых центра для подготовки специалистов ВВС и ПВО, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги совместных стратегических учений России и Беларуси «Запад-2021»

Шойгу: В Беларуси создают два центра учебно-боевой подготовки
«В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Беларуси двух учебно-боевых центров подготовки специалистов военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь», цитирует его ТАСС.

Шойгу также заявил, что приобретенный российскими и беларусскими экипажами истребителей опыт будет учтен в дальнейшей работе по охране воздушных границ "союзного государства".

Напомним, что в марте сообщалось о создании трех совместных беларуско-российских учебно-боевых центров: в Гродненской области Беларуси, Нижегородской области РФ и в Калининградском районе (РФ), то есть речь шла об одном таком центре в Беларуси. 

Поочему вдруг сейчас российский чиновник говорит о двух, непонятно. Что-то напутал или раньше нам врали?
Источник: reform.by
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