Пренебрежение к суверенитету Беларуси: МИД о гуманитарном конвое Польши
В ГПК Беларуси считают, что польской стороне достаточно приподнять свою колючку, пропустить вглубь своей территории беженцев, поскольку они уже на их территории.
МИД Беларуси расценивает одностороннюю инициативу Польши направить гуманитарный конвой беженцам как пренебрежение к суверенитету страны, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее ГПК заявили, пишет Sputnik, что в данном вопросе нужно руководствоваться международным законодательством и, образно говоря, польской стороне нужно "приподнять свою колючку, пропустить вглубь своей территории беженцев".
"Подобные заявления – это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей", - заявил Глаз.
Он считает, что в очередных поспешных односторонних решениях Польши "что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету.
Представитель МИД Беларуси также отметил, что гипотетическая помощь, которую белорусская сторона не просила и в которой нет никакой объективной необходимости, может быть использована польской стороной по назначению.
"Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации", - отметил Глаз.
"Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона", - сказал представитель МИД.
Он также считает, что абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды".
В свою очередь официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил Sputnik, что позиция ГПК остается неизменной -- лагерь мигрантов находится непосредственно на линии границы со стороны Польши. По его словам, в данном вопросе нужно руководствоваться международным законодательством.
"На самом деле вопрос польского гуманитарного конвоя решается очень просто: польской стороне достаточно приподнять свою колючку, пропустить вглубь своей территории беженцев, поскольку они уже на их территории, обогреть, напоить. И в установленном международным законодательством порядком рассмотреть прошения о предоставлении им статуса беженца либо международной защиты", - сказал Бычковский.
Мигранты на границе
Группа нелегальных мигрантов, в основном выходцы из Ирака и Афганистана, около недели находятся на нейтральной территории между Польшей и Беларусью, в районе деревни Уснаж-Гурны (Подляское воеводство). Они направлялись в Европу, чтобы просить там убежище.
Мигрантов задержали в польском городе и передали пограничникам, которые и вывезли их на нейтральную полосу.
13:53 06/10/2021
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