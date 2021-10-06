



МИД Беларуси расценивает одностороннюю инициативу Польши направить гуманитарный конвой беженцам как пренебрежение к суверенитету страны, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.





Ранее ГПК заявили, пишет Sputnik, что в данном вопросе нужно руководствоваться международным законодательством и, образно говоря, польской стороне нужно "приподнять свою колючку, пропустить вглубь своей территории беженцев".





"Подобные заявления – это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей", - заявил Глаз.





Он считает, что в очередных поспешных односторонних решениях Польши "что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету.





Представитель МИД Беларуси также отметил, что гипотетическая помощь, которую белорусская сторона не просила и в которой нет никакой объективной необходимости, может быть использована польской стороной по назначению.





"Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации", - отметил Глаз.





"Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона", - сказал представитель МИД.





Он также считает, что абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды".





В свою очередь официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский заявил Sputnik, что позиция ГПК остается неизменной -- лагерь мигрантов находится непосредственно на линии границы со стороны Польши. По его словам, в данном вопросе нужно руководствоваться международным законодательством.





"На самом деле вопрос польского гуманитарного конвоя решается очень просто: польской стороне достаточно приподнять свою колючку, пропустить вглубь своей территории беженцев, поскольку они уже на их территории, обогреть, напоить. И в установленном международным законодательством порядком рассмотреть прошения о предоставлении им статуса беженца либо международной защиты", - сказал Бычковский.

Мигранты на границе

Группа нелегальных мигрантов, в основном выходцы из Ирака и Афганистана, около недели находятся на нейтральной территории между Польшей и Беларусью, в районе деревни Уснаж-Гурны (Подляское воеводство). Они направлялись в Европу, чтобы просить там убежище.





Мигрантов задержали в польском городе и передали пограничникам, которые и вывезли их на нейтральную полосу.