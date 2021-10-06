



Защита журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко, задержанного в Минске, подала жалобу на меру пресечения, сообщает Sputnik со ссылкой на адвоката.





"Мы сегодня отнесли жалобу в КГБ, но рассматривать ее будет суд", – говорится в сообщении.





При этом, дата предъявления обвинения Можейко еще неизвестна.













29 сентября Мининформ ограничил доступ к сайту белорусского филиала российской "Комсомольской правды" kp.by. "На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - указали в министерстве.





Позже в Кремле заявили, что категорически не согласны с ограничением в Беларуси доступа к сайту "Комсомольской правды". После этого стало известно, что журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко задержали и он находится в СИЗО на Окрестина в Минске.





По словам матери Геннадия Можейко Ирины, обыск в квартире журналиста KP.BY проводили сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов. Отмечается, что в постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).





"Геннадия во время обыска дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России", - сообщала КП.





В понедельник, 4 октября, МВД Беларуси подтвердило задержание журналиста - на территории Беларуси. По словам представителя ведомства, Можейко пытался вылететь из РФ на самолете, но его не выпустили и он отправился в Беларусь, где и был задержан. Адвокат журналиста уже встретился с ним в ИВС. Выяснилось, что Можейко задержан КГБ по ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти).





5 октября представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов сообщил, что Можейко заключили под стражу, но обвинение еще не предъявлено. С момента задержания Можейко уже прошло 72 часа, за которые журналисту должны предъявить обвинение или отпустить. "Судя по тому, что он не вышел из изолятора, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Алфимов.