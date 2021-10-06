



Вопрос звучал следующим образом: [После задержания журналиста Геннадия Можейко] «Комсомольская правда» была вынуждена закрыть свой филиал в Беларуси. Как вы можете сказать, услышала ли белорусская сторона вас, президента РФ или можно сказать, что пока не налажен диалог?





«Нет, в данном случае мы видим, что, ну, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Беларуси. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Беларуси прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены», — ответил Песков, пишет Nashaniva.com.





«Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста «Комсомольской правды» не связаны с его журналистской работой», — сказал Песков.











