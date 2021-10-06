+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Выборы в Грузии и политзаключённый Саакашвили: что произошло

В Грузии закончились выборы в органы местного самоуправления, ЦИК подсчитал голоса. Как ни парадоксально, победителями себя считают обе стороны — и власть, и оппозиция.

Выборы в Грузии 2 октября 2021 года / Reuters

Что нужно знать о выборах в Грузии

Первые ликуют потому, что лидируют: правящая партия “Грузинская мечта” получила 46,7 процентов голосов. Их главные соперники на этих выборах — ”Единое национальное движение” Михаила Саакашвили и партия Георгия Гахария, который еще недавно возглавлял правительство, а потом довольно внезапно ушел в оппозицию. Они набрали 30,7% и 7,8% соответственно.

Главная причина, пишет Еврорадио, по которой оппозиция говорит о победе — это возможность второго тура выборов во всех крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми — потому что ни один из кандидатов в этих городах не получил больше 50% голосов. Например, в Тбилиси кандидат от правящей партии Каха Каладзе набрал около 45 процентов, а его соперник Ника Мелия, председатель “Единого национального движения” — около 34.

Хатия Деканоидзе, оппозиционный кандидат в мэры города Кутаиси, которая тоже обошла своего соперника от партии власти, назвала это “полным разгромом “Грузинской мечты”. 

“Я уверена, что точно так же грузинский народ разгромит партию олигарха и во втором туре”, — сказала Деканоидзе в эфире грузинской телекомпании “Формула”. 

Правящая партия “Грузинская мечта” основана Бидзиной Иванишвили, разбогатевшим в России миллиардером, которого оппоненты власти называют теневым правителем, полностью контролирующим страну.   

Помимо голосования за своего кандидата в мэры, грузинские избиратели выбирали 2 октября мажоритаритарных депутатов и партию в орган местного самоуправления, который называется сакребуло. Главной интригой выборов было именно количество голосов за партию власти – если бы “Мечта” набрала меньше 43 процентов, оппозиция потребовала бы проведения досрочных парламентских выборов. Это оговаривалось в документе, который в Грузии называют “соглашением Мишеля” – по имени президента Совета Европы Шарля Мишеля, благодаря которому оппозиции и власти удалось ненадолго договориться о сотрудничестве.  Подписание этого соглашения вернуло оппозиционеров в парламент, работу которого они бойкотировали, обвиняя власти в фальсификации парламентских выборов, прошедших год назад в октябре. И хотя за три месяца до новых, “местных” выборов правящая партия внезапно разорвала договор Мишеля в одностороннем порядке, оппозиция все равно продолжала называть выборы референдумом и убеждала избирателя, что заставит власть выполнить условия соглашения. Этого делать не пришлось – ”Мечте” удалось преодолеть 43-процентный барьер. 

Теневой правитель Грузии Бидзина Иванишвили на избирательном участке 2 октября 2021 года / Reuters

Помимо голосования за своего кандидата в мэры, грузинские избиратели выбирали 2 октября мажоритаритарных депутатов и партию в орган местного самоуправления, который называется сакребуло. Главной интригой выборов было именно количество голосов за партию власти — если бы “Мечта” набрала меньше 43 процентов, оппозиция потребовала бы проведения досрочных парламентских выборов. Это оговаривалось в документе, который в Грузии называют “соглашением Мишеля” — по имени президента Совета Европы Шарля Мишеля, благодаря которому оппозиции и власти удалось ненадолго договориться о сотрудничестве. Подписание этого соглашения вернуло оппозиционеров в парламент, работу которого они бойкотировали, обвиняя власти в фальсификации парламентских выборов, прошедших год назад в октябре. И хотя за три месяца до новых, “местных” выборов правящая партия внезапно разорвала договор Мишеля в одностороннем порядке, оппозиция все равно продолжала называть выборы референдумом и убеждала избирателя, что заставит власть выполнить условия соглашения. Этого делать не пришлось — ”Мечте” удалось преодолеть 43-процентный барьер. 

Оппозиция и международные наблюдатели подробно перечисляют нарушения, но в целом сходятся в том, что выборы стоит считать состоявшимися. 

На оценку международных наблюдателей кивают и власти:

“Выборы получили одобрение международных наблюдателей. Мы выиграли и так называемый референдум. 47% грузинских избирателей подтвердили твердую уверенность в “Грузинской мечте”, — сказал “Эху Кавказа” председатель партии “Грузинская мечта“ Ираклий Кобахидзе. 

Ника Мелия, председатель “Единого национального движения”, во время голосования 2 октября 2021 года / Reuters

Что происходит вокруг возвращения Саакашвили

Подсчет голосов проходил на фоне акций протеста возле тюрьмы в городе Рустави. Вечером в субботу сюда доставили Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии и основателя Единого национального движения — на сегодняшний день главной оппозиционной силы страны. 

Саакашвили, на которого нынешние власти завели несколько уголовных дел и которому заочно присужден тюремный срок, в Грузии и ждали и не ждали. Экс-президент  неоднократно обещал вернуться на родину, но каждый раз свое возвращение откладывал. Поэтому его обещание не принималось всерьез до тех пор, пока он не опубликовал на фейсбуке фото билета Киев-Тбилиси. Рейс должен был прилететь поздно вечером в день выборов, 2 октября. Но уже накануне утром, 1-го, пользователи фейсбука с удивлением обнаружили, что страница третьего президента Грузии обновляется видеороликами, на которых довольно четко виден Михаил Саакашвили на фоне ночного Батуми.

Власти весь день убеждали журналистов, что Саакашвили на самом деле в Грузии нет, а выложенные на его странице видео являются фейком. Тем эффектнее прозвучала новость о его задержании — объявил это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вскоре задержанного перевели в руставский изолятор, возле которого теперь постоянно собираются сторонники “националов”. 

То, как именно Саакашвили удалось проникнуть в Грузию, по-прежнему окутано тайной. Немногочисленные посетители бывшего президента, посетившие его в тюрьме, не распространяются на эту тему, впрочем, отмечая, что он добирался на родину с большим трудом и, очевидно, не один день. Рассматривается версия, что Саакашвили прибыл в Грузию морем из Украины: “Он спрятался в трейлере, когда тот стоял на погрузке в Украине, после чего трейлер был погружен на паром Одесса — Поти”, — пишет издание СNews со ссылкой на анонимный источник. 


 

Эту информацию на условиях анонимности подтвердил “Кавказскому узлу” сотрудник профсоюза морских перевозок Грузии: “В закрытой социальной сети для мореманов информация об этом тайном переезде на фуре появилась еще 1 октября, до того, как Саакашвили поймала полиция”, — рассказал он. 

В настоящее время задержан владелец квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили. По непроверенным данным, это тот же человек, который вел трейлер, якобы доставивший Саакашвили В Грузию. Задержаны также двое сотрудников порта Поти, которые, по версии следствия, на своей машине отвезли Саакашвили в соседний район. Этих людей обвиняют в том, что они скрывали Саакашвили, зная, что он обвиняется в преступлениях.

Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным, а все обвинения сфабрикованными. Он уже несколько дней продолжает голодовку с требованием освобождения.

Диана Петриашвили, "Медиасеть"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]