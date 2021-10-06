Выборы в Грузии 2 октября 2021 года / Reuters

Что нужно знать о выборах в Грузии

Первые ликуют потому, что лидируют: правящая партия “Грузинская мечта” получила 46,7 процентов голосов. Их главные соперники на этих выборах — ”Единое национальное движение” Михаила Саакашвили и партия Георгия Гахария, который еще недавно возглавлял правительство, а потом довольно внезапно ушел в оппозицию. Они набрали 30,7% и 7,8% соответственно.





Главная причина, пишет Еврорадио, по которой оппозиция говорит о победе — это возможность второго тура выборов во всех крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми — потому что ни один из кандидатов в этих городах не получил больше 50% голосов. Например, в Тбилиси кандидат от правящей партии Каха Каладзе набрал около 45 процентов, а его соперник Ника Мелия, председатель “Единого национального движения” — около 34.





Хатия Деканоидзе, оппозиционный кандидат в мэры города Кутаиси, которая тоже обошла своего соперника от партии власти, назвала это “полным разгромом “Грузинской мечты”.





“Я уверена, что точно так же грузинский народ разгромит партию олигарха и во втором туре”, — сказала Деканоидзе в эфире грузинской телекомпании “Формула”.





Правящая партия “Грузинская мечта” основана Бидзиной Иванишвили, разбогатевшим в России миллиардером, которого оппоненты власти называют теневым правителем, полностью контролирующим страну.





Помимо голосования за своего кандидата в мэры, грузинские избиратели выбирали 2 октября мажоритаритарных депутатов и партию в орган местного самоуправления, который называется сакребуло. Главной интригой выборов было именно количество голосов за партию власти – если бы “Мечта” набрала меньше 43 процентов, оппозиция потребовала бы проведения досрочных парламентских выборов. Это оговаривалось в документе, который в Грузии называют “соглашением Мишеля” – по имени президента Совета Европы Шарля Мишеля, благодаря которому оппозиции и власти удалось ненадолго договориться о сотрудничестве. Подписание этого соглашения вернуло оппозиционеров в парламент, работу которого они бойкотировали, обвиняя власти в фальсификации парламентских выборов, прошедших год назад в октябре. И хотя за три месяца до новых, “местных” выборов правящая партия внезапно разорвала договор Мишеля в одностороннем порядке, оппозиция все равно продолжала называть выборы референдумом и убеждала избирателя, что заставит власть выполнить условия соглашения. Этого делать не пришлось – ”Мечте” удалось преодолеть 43-процентный барьер.





Теневой правитель Грузии Бидзина Иванишвили на избирательном участке 2 октября 2021 года / Reuters





Помимо голосования за своего кандидата в мэры, грузинские избиратели выбирали 2 октября мажоритаритарных депутатов и партию в орган местного самоуправления, который называется сакребуло. Главной интригой выборов было именно количество голосов за партию власти — если бы “Мечта” набрала меньше 43 процентов, оппозиция потребовала бы проведения досрочных парламентских выборов. Это оговаривалось в документе, который в Грузии называют “соглашением Мишеля” — по имени президента Совета Европы Шарля Мишеля, благодаря которому оппозиции и власти удалось ненадолго договориться о сотрудничестве. Подписание этого соглашения вернуло оппозиционеров в парламент, работу которого они бойкотировали, обвиняя власти в фальсификации парламентских выборов, прошедших год назад в октябре. И хотя за три месяца до новых, “местных” выборов правящая партия внезапно разорвала договор Мишеля в одностороннем порядке, оппозиция все равно продолжала называть выборы референдумом и убеждала избирателя, что заставит власть выполнить условия соглашения. Этого делать не пришлось — ”Мечте” удалось преодолеть 43-процентный барьер.





Оппозиция и международные наблюдатели подробно перечисляют нарушения, но в целом сходятся в том, что выборы стоит считать состоявшимися.





На оценку международных наблюдателей кивают и власти:





“Выборы получили одобрение международных наблюдателей. Мы выиграли и так называемый референдум. 47% грузинских избирателей подтвердили твердую уверенность в “Грузинской мечте”, — сказал “Эху Кавказа” председатель партии “Грузинская мечта“ Ираклий Кобахидзе.





Ника Мелия, председатель “Единого национального движения”, во время голосования 2 октября 2021 года / Reuters

Что происходит вокруг возвращения Саакашвили

Подсчет голосов проходил на фоне акций протеста возле тюрьмы в городе Рустави. Вечером в субботу сюда доставили Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии и основателя Единого национального движения — на сегодняшний день главной оппозиционной силы страны.





Саакашвили, на которого нынешние власти завели несколько уголовных дел и которому заочно присужден тюремный срок, в Грузии и ждали и не ждали. Экс-президент неоднократно обещал вернуться на родину, но каждый раз свое возвращение откладывал. Поэтому его обещание не принималось всерьез до тех пор, пока он не опубликовал на фейсбуке фото билета Киев-Тбилиси. Рейс должен был прилететь поздно вечером в день выборов, 2 октября. Но уже накануне утром, 1-го, пользователи фейсбука с удивлением обнаружили, что страница третьего президента Грузии обновляется видеороликами, на которых довольно четко виден Михаил Саакашвили на фоне ночного Батуми.





Власти весь день убеждали журналистов, что Саакашвили на самом деле в Грузии нет, а выложенные на его странице видео являются фейком. Тем эффектнее прозвучала новость о его задержании — объявил это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вскоре задержанного перевели в руставский изолятор, возле которого теперь постоянно собираются сторонники “националов”.





То, как именно Саакашвили удалось проникнуть в Грузию, по-прежнему окутано тайной. Немногочисленные посетители бывшего президента, посетившие его в тюрьме, не распространяются на эту тему, впрочем, отмечая, что он добирался на родину с большим трудом и, очевидно, не один день. Рассматривается версия, что Саакашвили прибыл в Грузию морем из Украины: “Он спрятался в трейлере, когда тот стоял на погрузке в Украине, после чего трейлер был погружен на паром Одесса — Поти”, — пишет издание СNews со ссылкой на анонимный источник.













Эту информацию на условиях анонимности подтвердил “Кавказскому узлу” сотрудник профсоюза морских перевозок Грузии: “В закрытой социальной сети для мореманов информация об этом тайном переезде на фуре появилась еще 1 октября, до того, как Саакашвили поймала полиция”, — рассказал он.





В настоящее время задержан владелец квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили. По непроверенным данным, это тот же человек, который вел трейлер, якобы доставивший Саакашвили В Грузию. Задержаны также двое сотрудников порта Поти, которые, по версии следствия, на своей машине отвезли Саакашвили в соседний район. Этих людей обвиняют в том, что они скрывали Саакашвили, зная, что он обвиняется в преступлениях.





Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным, а все обвинения сфабрикованными. Он уже несколько дней продолжает голодовку с требованием освобождения.





Диана Петриашвили, "Медиасеть"