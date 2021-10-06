«Как интересно видятся некоторые вещи в разрезе характерных признаков /цифровой/ эпохи. Вот не брякнул бы Венедиктов, что КП – любимая газета Путина, и вроде как для сегодняшней ситуации в Беларуси – вполне себе стандартный, если не сказать «привычный», кейс. Ну, закрылось очередное медиа – не первое и не последнее. Но информация, контексты, оттенки сейчас играют просто огромную роль. И пошло по заголовкам: «Любимая газета Путина». Что, согласитесь, далеко не одно и то же, как если бы это было просто «очередное СМИ», — отметил он.





Кузнецов считает, что это не одно и то же потому, что «наносит Путину очередной имиджевый урон». По его словам, «никаких сомнений в том, что в Минске так поступают осознанно, прекрасно понимая, что никаких последствий не будет, быть не может».





«Еще одна имиджевая ловушка для Путина в этой ситуации в том, пишет Телеграф, что ну совершенно не с руки ему сейчас закусывать удила и представать перед публикой в имидже ярого защитника журналистов, медиа и свободы слова. В России сейчас с этим дела разве что чуток получше, чем в Беларуси, но в целом тенденции все те же самые. Публично ругаться за «любимую», демонстративно уничтожая других – выглядеть мелким и смешным. Этого в Кремле допустить не могут», — отметил политобозреватель.





Именно поэтому он считает, что «с вероятностью 99%, скандал, спровоцированный официальным Минском на достаточно ровном месте, опять сойдет ему с рук. В который уже раз».





При этом подчеркнул, что «все это актуально лишь в случае, если КП действительно имеет какие-то путинские симпатии, что далеко не факт, а слова Венедиктова – не диагноз».





Петр Кузнецов отметил, что российские власти очень пекутся о том, как их видят и воспринимают в мире», однако все сводится к тому, что «Запад видит другую картину»: то, что «Кремль не в силах диктовать свою волю даже тотально зависимому от него «последнему союзнику». И сам этот союзник, вполне осознанно, раз за разом укрепляет этот образ».





Он не уверен, какое значение это имеет к текущей ситуации Беларуси.





«Можно быть уверенным лишь в том, что подобные микропобеды укрепляют имидж Лукашенко среди номенклатуры и чиновников как сильного лидера, способного продавливать свои решения даже вопреки Москве. Тактически режиму это на руку, — заявил политобозреватель. — Стратегически же всегда остается вероятность, что терпение Кремля все же лопнет, потому что не может хвост крутить собакой бесконечно».





При этом вероятность, на его взгляд, очень маленькая.





«В политическом смысле это означает то, что уже неоднократно озвучивалось различными политиками и экспертами: влияние России на ситуацию в Беларуси в реальности может быть сильно ниже, чем принято считать. А это значит, что при определенном стечении обстоятельств, у белорусов может появиться исторический шанс самостоятельно определить свое будущее при минимальном внешнем влиянии», — резюмировал Петр Кузнецов.

«Газета является белорусским СМИ» — В Мининформе ответили Пескову? Тот раньше жаловался, что в Минске Кремль не услышали

5 октября Министерство информации Беларуси «в связи с возникающими вопросами» сообщил, что Комсомольская правда» в Беларуси» — белорусское СМИ. Возможно, это ответ пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, который ранее прокомментировал блокировку сайта kp.by и задержание журналиста издания Геннадия Можейко.





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