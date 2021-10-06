Однако основная часть выступления бывшего лидера балтийской страны была посвящена Западу, политику которого Ильвес беспощадно раскритиковал:





— История Навального не нова. В десятилетия, предшествовавшие коллапсу коммунизма, эта история повторялась вновь и вновь. Иосиф Бродский, Натан Щаранский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров и сотни других подвергались преследованиям в настоящем Мордоре того времени, СССР.





Однако, есть и новые нюансы. В те годы, когда я ещё работал молодым исследователем-аналитиком и затем руководителем Эстонской службы Радио Свобода, у нас на Западе была по крайней мере чёткая уверенность в своём моральном праве противостоять тёмным советским силам — на уровне правительств, парламентов, международных форумов.





Парадоксально, но эта моральная отчётливость идеологически поддерживалась самими Советами, занимавшими последовательную анти-капиталистическую позицию. Невозможно было представить, чтобы комиссары Сталина или члены Политбюро Брежнева покупали себе виллы на Ривьере, лыжные шато в Сент-Морице, квартиры в небоскрёбе, принадлежащем американскому президенту или доки для своих стометровых яхт в Сен-Тропе или Пирее.





Для нас получать деньги от тоталитарных структур однозначно означало бы или взяточничество, или шпионаж — и в обоих случаях влекло бы за собой уголовное наказание и дружное общественное порицание.





Сегодня либеральный демократический Запад утратил эту моральную ясность видения. Мы стали сообщниками преступников, фактически объединившись с врагами свободы, врагами просвещения, верховенства закона и прав человека.





Мы стали пособниками падения России, разваливающейся под тяжестью воровства и коррупции — но это приближает и наш конец...





Чтобы по-настоящему отдать должное усилиям Навального, мы должны, в первую очередь, твёрдо противостоять тому процессу гниения, который вовсю идёт на нашем родном либеральном Западе.





Этот смрад исходит от наших коррумпированных политиков и политических партий, от наших простодушных и жадных правительств, и даже престижных университетов с вековыми традициями. Он исходит от бизнеса, который ставит интересы прибыли гораздо выше ценностей справедливости, правды и свободы. Он исходит от банкиров, юристов и финансистов, которые всегда готовы отмывать и грязные капиталы, и грязную репутацию. Эта коррупция — наша коррупция! — которая позволяет и кремлёвским боярам с их шестёрками, и другим подобным режимам продолжать безнаказанно грабить и убивать.





Леди и джентльмены, примерно 15 лет назад я невольно запустил в оборот новый термин — «шрёдеризация». (Герхард Шрёдер в период пребывания на посту канцлера ФРГ де-факто являлся союзником Владимира Путина, за что после поражения на очередных выборах был вознагражден высокооплачиваемыми должностями – сначала в консорциуме, который контролировал «Газпром», а затем и в компании «Роснефть» — «Салідарнасць»).





Я оставался его анонимным автором до тех пор, пока мой дорогой друг Эдвард Лукас не выдал меня в своей статье в Economist, когда я покинул президентский офис, и авторство неологизма уже не имело значения. Суффикс «-зация» в замечательно гибком русском языке обозначает некий общий процесс и, в отличие от аналогичного английского «-zation» имеет узнаваемое русское звучание, привязывая его к государству, которое эффективнее любого другого в сегодняшнем мире использует взяточничество.





Многие другие режимы тоже не без греха в этом отношении: от Китая до Азербайджана, от Филиппин до ДР Конго — грязные деньги выжимаются и выбиваются у слабых и бесправных с тем, чтобы закачиваться в болота наших политических процессов и развращать нашу государственную систему.





Будь то европейские парламентарии, отбеливающие вопиющие нарушения прав человека на Кавказе или ведущий британский университет, принимающий деньги от Коммунистической партии Китая в обмен на отказ от публикации критических материалов о КНР в своих научных трудах. Западная ткань вся пронизана этой коррупцией.





Что ещё хуже, мы не можем даже говорить об этом открыто, опасаясь негативных юридических и финансовых последствий! Замечательной журналистке Кэтрин Белтон, автору шокирующее разоблачительной книги «Люди Путина», сейчас грозит тяжелейшее судебное разбирательство, инициированное встревоженной верхушкой режима. Цель этого процесса — не только разорить автора, но и запугать всех остальных, кто рискнёт расследовать тайную связь между силовиками, бизнесом, организованной преступностью и государственной властью, формирующими российскую правящую элиту.





И дело тут может быть не только в алчности и деньгах. Иногда это жажда власти. Вспомните, как фракция Европейской Народной Партии не стала исключать из своих рядов популистскую партию, несмотря на её фундаментальную несовместимость с декларируемыми ценностями — только ради того, чтобы сохранить своё количественное присутствие в Европарламенте.





Перечисление всех проявлений коррупции в западной практике заняло бы не один час, а дни, недели и целые годы.





Леди и джентльмены, у нас нет времени ужасаться этой проблеме. Надо начать её решать...





Необходимо менять наши собственные законы и практики. Британская система по расследованию «богатств необъяснённого происхождения» должна распространиться на другие страны Запада и применяться более широко и более строго. Анонимные подставные компании, вроде тех, с помощью которых подручные главы русской, пусть и неправительственной, мафии Семёна Могилевича покупали квартиры в Башнях Трампа, должны быть поставлены вне закона.





Гораздо более жёсткие регуляции и визовые запреты должны быть приняты с тем, чтобы не позволять агентам ГРУ/ФСБ проникать в Европу и выполнять преступные приказы. Аналогично, ограничения на въезд должны касаться и правительственных чиновников, вплоть до глав государств.





Чем позволять убийцам и диверсантам свободно разгуливать по нашим странам, стоило бы привлечь к ответственности некоторых европейских чиновников — таких, например, как бывший министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер, который, чтобы ублажить Кремль, потребовал от австрийских пограничников отпустить затребованного Интерполом Михаила Головатова, заочно осуждённого за убийство 13 литовцев.





Или возьмите ту же Австрию, заблокировавшую на Совете Евросоюза санкции, которые не позволили бы Райффайзенбанку, крупнейшему кредитору диктатора Лукашенко, и дальше финансировать этот ужасающий режим.





Как я уже отмечал, коррупция не знает границ. Наша собственная «шрёдеризация», наши Франсуа Фийоны и Карины Кнайсль, наши Липпонены и им подобные — кто, покинув правительственные структуры, тут же в погоне за наживой начинают трудиться на благо так называемых «независимых» энергетических компаний — а на самом деле, компаний, которыми владеют и управляют клептократические режимы. Все они, перефразируя Ленина, покупают верёвку, на которой сами же будут автократами повешены.





Повторю: мы, европейцы, будем повешены, не они.





И это ещё одна важнейшая причина, по которой мы должны отдать дань уважения решимости и отваге Алексея Навального. Он демонстрирует россиянам и всему миру не только патологическое воровство и беззаконие в России; он также ставит зеркало перед нами!





Нами, как соучастниками в преступлениях — помогающими выкачивать день за днём, миллион за миллионом из беднеющей России и её бесправного народа. Эти евро и доллары комфортно оседают в карманах и на счетах наших собственных лидеров, банков, университетов, киностудий, политических партий и лоббистов. Лоббистов врагов нашего открытого общества.