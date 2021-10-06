© Фото Надежды Красновой





Он предупредил, пишет Росбалт, что уже в течение четырех лет Пекин «будет полностью готов к полномасштабному вторжению на Тайвань», передает «Интерфакс». Сейчас в регионе сложилась самая напряженная ситуация за последние 40 лет, отметил чиновник.





Накануне над Тайванем пролетели 56 самолетов ВВС КНР, а всего за последние четыре дня в этой зоне были зафиксированы пролеты 148 военных самолетов Китая. Такие действия Пекина подрывают мир в регионе, заявил глава кабинета тайваньской администрации Су Чжэньчан.





В свою очередь, глава Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США «очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китая рядом с Тайванем».