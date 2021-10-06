В Европарламенте хотят международного трибунала над Лукашенко
Во вторник литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил на заседании в Страсбурге, что Лукашенко необходимо доставить в Международный суд ООН, пишет "Европейская правда".
Его позицию поддержал немецкий депутат Европарламента от "Зеленых" Сергей Лагодинский.
Эти заявления свидетельствуют о том, что требование международного судебного процесса над Лукашенко, скорее всего, попадет в резолюцию Европейского парламента, которая будет принята в четверг.
По словам специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора, создание международного трибунала для расследования преступлений в Беларуси возможно, "когда само государство или не желает, или не способно действовать и привлекать этих людей к ответственности".
Депутаты Европарламента намерены в своей резолюции призвать поспешить с пятым раундом санкций против режима Лукашенко, который в это время готовит Служба внешних действий ЕС.
11:10 06/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение