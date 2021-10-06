В Беларуси раскрыта очередная коррупционная схема – на этот раз по «серому» экспорту мясной продукции.





Как сообщило МВД, в схеме были задействованы топ-менеджеры крупнейших государственных мясокомбинатов, «а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур».





Первые, по версии ГУБОПиК, получали от вторых немалые суммы за то, что позволяли вне очереди и без проволочек получить мясо для последующего вывоза в страны СНГ, а размер разовых «благодарностей» доходил до $10 тысяч.





Задержали руководителей предприятий в начале октября в Пинске и Жлобине, как утверждается, с поличным, возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах.





Примечательно, что как раз год назад, в октябре 2020-го, в Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством, основанный на международном профессиональном опыте. Необходимость разработки документа поддержали Госстандарт, Следственный комитет и Генпрокуратура.





– Белорусские власти не умеют ликвидировать коррупцию, они знают лишь, как постоянно заявлять о борьбе с ней, – оценил эффективность предложенных мер экономист Ярослав Романчук.





Он напомнил, что белорусский правитель пришел к власти с обещанием победить коррупцию – но за четверть века все так и осталось на своих местах, и коррупция, и Лукашенко...





Вспомнили несколько предыдущих громких коррупционных скандалов в нашей стране – каких отраслей они касались, как протекали и чем закончились.

«Сахарное дело»

В январе 2020-го директора крупнейших белорусских сахарных заводов (а их всего четыре: в Городее, Жабинке, Скиделе и Слуцке) пропали прямо из рабочих кабинетов, а двоих – руководителей Слуцкого и Городейского комбинатов – даже сняли с авиарейса, развернув самолет в воздухе.





На БТ вышло спецрасследование под громким названием «Сахарная мафия», в котором, помимо топ-менеджеров, сообщили и о соучастии и задержании бывшего начальника 2-го управления ГУБОПиК Владимира Тихини[/b].





Их обвинили в коррупционной схеме, созданной вокруг упаковки для сахара, его отгрузок иностранным предприятиям по заниженной цене, договоров на перевалку сырца. В деле фигурировали суммы взяток в $3-50 тысяч, а общую сумму ущерба за почти 15 лет действий «организованной преступной группы» оценили в более чем $6,37 миллионов и 27 миллионов российских рублей.





Расследование длилось больше года. Суд по «сахарному делу» начался в июле 2021 года, правда, Владимир Тихиня из числа обвиняемых исчез, вышел из СИЗО КГБ и был переведен под домашний арест.

«Минздравгейт»

В 2018 году по обвинению во взятках за допуск лекарств и медоборудования на рынок страны, а также в уклонении от уплаты налогов, были задержаны высокопоставленные чиновники Минздрава, должностные лица «Белмедтехники», других организаций сферы здравоохранения – всего более 50 человек.





По словам тогдашнего главы КГБ Валерия Вакульчика, размеры незаконных вознаграждений доходили до $10 тысяч, а в отдельных случаях – до $350 тысяч за раз.





Правитель по поводу коррупционного скандала в здравоохранении заявлял про «95 уголовных дел и 100 человек под следствием» и поручал «буквально выкорчевать эту заразу до основания».





В итоге самого громкого «дела врачей» к концу 2019 года многие топ-чиновники Минздрава лишились должностей или оказались за решеткой. Так, замминистра здравоохранения [b]Игорь Лосицкий был приговорен к 6 годам лишения свободы (в июне 2021-го его помиловали).





Экс-руководитель РНПЦ травматологии и ортопедии, академик Александр Белецкий получил 7,5 лет колонии, а все его имущество было конфисковано (был помилован в июне 2021-го, вернулся в медицину – устроился работать в обычную районную поликлинику).





Экс-глава «Белмедтехники» Александр Шарак, в гараже которого силовики обнаружили $620 тысяч, был приговорен к 6,5 годам колонии.





А вот директор компании «Искамед» Сергей Шакутин тогда получил 1,5 года исправительной колонии, но, поскольку был зачтен срок содержания под стражей, его освободили в зале суда.

Дело «Белнефтехима»

Уголовное дело было возбуждено в 2013 году в отношении заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова по обвинению в получении взятки за согласование объемов переработки сопутствующих продуктов нефти.





Генпрокуратура насчитала 8 преступных эпизодов и общую сумму взятки в размере $19 тысяч, а топ-менеджер концерна был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.





Впрочем, в 2016 году чиновник был помилован, освобожден досрочно и даже поставлен на руководящую должность – ни много, ни мало, а в дирекцию строящихся объектов Новополоцкого НПЗ.





Задолго до него удивительно похожая история произошла с руководителем концерна «Белнефтехим» Александром Боровским: в 2007 году его задержали, признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суд приговорил Боровского к 5 годам лишения свободы и на 3 года лишил права занимать руководящие должности, а вот иск Генпрокуратуры на 3,5 миллиарда рублей ущерба не удовлетворил.





Но уже в 2008 году менеджера помиловали, а затем указом правителя назначили… руководить ПО «БелавтоМАЗ».





На «Нафтане», к слову, дела с коррупцией также не ладны: трое топ-менеджеров в 2016 году получили от 7 до 12 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. А в 2019-м несколько эпизодов первоначального обвинения выделили в отдельное дело и принялись расследовать его по новому кругу, добавив каждому несколько месяцев к назначенным срокам и увеличив сумму компенсации нанесенного ущерба.





…Приведенные дела – лишь малая часть коррупционных скандалов, которые гремели то в «Белкоопсоюзе», то в ЖКХ, то сотрясали властную вертикаль, от райисполкомов до секретариата Совбеза.





Для справки: в 2017 году Генпрокуратура возбудила по фактам коррупции 57 уголовных дел, в 2018 – 24, в 2019 – 62 дела, в 2020-м – 45.





Получается, несмотря на ротацию генпрокуроров, немалые сроки, созданные на каждом госпредприятии комиссии по противодействию коррупции, все эти меры не работают.