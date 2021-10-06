Она проводится по случаю Международного дня против смертной казни, который отмечается в мире 10 октября, кампанией "Правозащитники против смертной казни в Беларуси"





Правозащитник лишенного регистрации "Весны", координатор кампании Андрей Полуда рассказал , почему без системных изменений по вопросу отмены смертной казни в нем не будет серьезных сдвигов.





"Сегодня мы начинаем традиционную образовательно-просветительскую Неделю против смертной казни. Несмотря на все испытания, которые мы прошли за последнее время и которые по-прежнему остаются для нас вызовом (а может даже, и в том числе), мы твердо стоим на фундаментальных принципах гуманизма и подходах, основанных на правах человека.





Это уже девятый год, как мы обращаем внимание на эту проблему. Увы, ее актуальность для Беларуси не уменьшается, несмотря на определенные очень условно позитивные вещи, происходившие в этом году в контексте смертной казни.





Здесь я имею в виду и помилование братьев Костевых, и достаточно активное обсуждение изменений в уголовный кодекс в начале года, предусматривавших исключение такого вида наказания, как смертная казнь. Эти изменения, кстати, так и не осуществились. Такое обсуждение с самого начала вызывало определенный скепсис, так как оно происходило на фоне вынесения нового смертного приговора Виктору Скрундику. А затем все это еще больше было перечеркнуто информацией о возможных расстрелах Виктора Павлова и Виктора Скрундика, а судьба Виктора Сергеля до сих пор неизвестна.





Но все эти вещи только подтверждают то, что без системных изменений по вопросу отмены смертной казни серьезных сдвигов не будет, и общество будет по-прежнему слышать о новых смертных приговорах и новых расстрелах.





Стоит помнить, что проблема смертной казни — это проблема не только правозащитников или людей, которых касается этот вид наказания. Наличие смертной казни очень сильно влияет на все общество, на каждого из нас. Оно раскручивает спираль ненависти и насилия. Смертная казнь — это элемент системы насилия. Насилия, которое, как мы видим сейчас, пронизывает все наше общество.





Убийство человека всегда остается убийством, независимо от того, совершено оно по приговору суда или без него. Смертная казнь — это зло".





Беларусь — последняя страна в Европе и на постсоветском пространстве, где выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры. Кампания “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” стартовала в 2009 году с целью отмены этого антигуманного вида наказания и присоединения нашей страны к общеевропейским ценностям. В 2018 году кампания была удостоена Премии правозащитного сообщества в номинации “Правозащитная кампания года”. Неделя против смертной казни проводится в рамках кампании.











