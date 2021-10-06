Киллер дал показания: заказ поступил от спецслужб Ирана





Как сообщает haqqin.az со ссылкой на израильские СМИ, правительство этой страны и министр обороны официально заявили, что киллер был отправлен по поручению органов спецслужб Ирана для убийства влиятельных израильтян.





Накануне израильские СМИ писали о том, что киллеру был заказан скандальный миллиардер, руководитель компании, разработавшей программное обеспечение для азартных игр, проживавший на Кипре и в Лондоне Тедди Саги его российским партнером. Однако компания Тедди Саги сообщила, что эта информация не соответствует действительности: «Попытка нападения не имела уголовной подоплеки и не была направлена против Тедди Саги».





Газета The Times of İsrael сегодня, 5 октября, пишет, что киллер сам на допросе подтвердил, что выполнял заказ иранских органов спецслужб. Сообщается, что киллер неоднократно вел наблюдения перед центром, где размещен офис нескольких израильских бизнесменов, в том числе и Тедди Саги. Он даже попал на камеры видеонаблюдения здания.





Израильский телеканал «12 канал» сообщает, что наемный убийца прибыл в аэропорт Ларнаки и позже перешел на турецкую часть острова Кипр. Там он арендовал квартиру и два автомобиля. Затем, вернувшись в Ларнаку, он стал разыскивать офис израильских бизнесменов в районе Ангуми. Мужчина неоднократно пересекал границу между турецкой и греческой частями острова на арендованном электромобиле. Записи с камер видеонаблюдения, установленных перед офисным центром, помогли задержать киллера.





Израильские источники также сообщают, что планы киллера в связи с убийством на Кипре израильских бизнесменов были ответом на убийство в прошлом году близ Тегерана авторитетного иранского ученого – физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Это убийство было совершено агентами израильской разведки «Моссад» при помощи робота-пулемета – новейшего компьютеризированного снайперского устройства, оснащенного искусственным интеллектом.





Израильская корпорация общественного вещания пишет, что неизвестно, по каким критериям отбирал киллер своих жертв на Кипре. Нет никакой информации о том, выбирал ли он их только потому, что они являются израильскими бизнесменами, или за то, что они были связаны с органами спецслужб Израиля.





Корпорация также сообщает, что, по оценкам Израиля, Тегеран пытался убить израильских дипломатов даже в столице Азербайджана – в Баку, нападая на их автомобили, а также на посольство Израиля в Дели. Когда были совершены эти попытки – не указывается.





Министр обороны Израиля подтвердил, что за покушением на Тедди Саги стоит Тегеран





Накануне, выступая в Кнессете, министр обороны Бени Ганц подтвердил, что запланированное нападение на Кипре на миллиардера Тедди Саги связано с иранским террором. «На днях, как известно, на Кипре удалось предотвратить террористическое нападение Ирана на израильские объекты», - сказал министр обороны в ходе выступления в парламенте.





«Иран – глобальная и региональная угроза, даже для Израиля продолжает оставаться вызовом, мы будем продолжать свою работу для защиты своих граждан и израильское государство от угроз», - заявил Бени Ганц.





Миллиардер Тедди Саги накануне опроверг информацию о том, что он в последний момент был спасен от покушения и поспешно покинул Кипр. «Я не получал никакого предупреждения в связи с необходимостью покинуть Кипр», - заявил Тедди Саги