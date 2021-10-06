Первого октября был задержан корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко. Он автор текста о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ Александре Зельцере. Интервью со знакомой Зельцера вышло на сайте "КП в Беларуси" вечером 28 сентября. Как позже рассказал главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, в первоначальном виде текст провисел три минуты, после чего была переписан, а затем удален. Утром 29 сентября сайт белорусской "Комсомолки" перестал открываться, а чуть позже в Мининформации подтвердили, что сайт заблокирован "за нарушение закона, создавшее угрозу нацбезопасности".





Мать Геннадия Можейко сообщила, что последний раз общалась с сыном 30 сентября – он находился в гостинице в Москве. Первого октября в его квартире в Минске прошел обыск. Самого Геннадия не было дома, по словам матери, он был в Москве. Однако в ночь на 2 октября ей по телефону сообщили, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.





По данным правозащитного центра "Весна", Геннадия Можейко задержали в Москве и вывезли в Минск. Об этом сообщил также главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. В белорусском МВД утверждают, что журналист выехал в Россию и оттуда пытался попасть "в третью страну", но российские силовики не выпустили его из-за "принятого ранее решения о нежелательности пребывания" в стране. По версии ведомства, он вернулся в Беларусь, где в минском аэропорту его задержали.





Редакция "Комсомольской правды" направила в Минск своего представителя Валентина Алфимова для того, чтобы разобраться с делом Можейко.





Адвокат Геннадия Можейко смог попасть к подзащитному только 4 октября. Он рассказал, что журналист – подозреваемый по двум статьям Уголовного кодекса: о разжигании вражды (статья 130 часть 3) и об оскорблении представителя власти (статья 369).





Российские чиновники негативно отреагировали на задержание журналиста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что позиция в отношении ограничений работы "Комсомольской правды" четко обозначена: "Мы с этим не согласны, мы ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего издания на территории Беларуси". Он отметил, что Путин проинформирован о случившемся. Союз журналистов России потребовал от Минска немедленно освободить журналиста Можейко.





"Комсомольская правда" сообщила об аресте Геннадия Можейко в Минске

"Комсомольская правда в Беларуси" – крупнейшая негосударственная печатная газета страны. Тираж ежедневного выпуска достигал 31 тысячи экземпляров, а еженедельной "толстушки" – 200 тысяч. Газета входит в ЗАО "БелКП-ПРЕСС", его основная часть акций принадлежит российскому холдингу "Комсомольская правда". Однако это никак не влияло на политику редакции: "КП в Беларуси" считалась объективным изданием. 15 августа 2020 года газета вышла с фотографиями избитых в минском изоляторе в переулке Окрестина людей.





Следующие несколько выпусков газеты читатели "Комсомолки" не получили: как только макет поступал в госиздательство "Белорусский дом печати", там внезапно "ломалась машина", такую причину озвучивали редакции. Найти альтернативу "Дому печати" в Беларуси редакции не удалось, и следующие выпуски газеты были отпечатаны в России. Постоянные читатели "Комсомолки" отмечали, что на обложке перестали появляться яркие фото с акций против режима Лукашенко, но сама протестная тематика со страниц газеты не ушла. В то же время стало больше материалов об акциях сторонников Лукашенко, интервью с некоторыми из них.





В комментарии РБК главред "Комсомольской правды" подтверждал, что в Беларуси у издания давно возникают проблемы. "Уже больше года запрещают распространять, печатать "Комсомольскую правду".

Считают, что мы неправильно освещаем события в Беларуси, уверены, что нельзя так писать о Беларуси, как это делаем мы", – рассказал Сунгоркин. Он убежден, что издание "вполне добросовестно" освещает положение дел в стране. По его словам, газета обращалась к белорусским властям, в том числе к Александру Лукашенко, но безрезультатно.