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Carnegie: Лукашенко меняет отношение Европы к мигрантам

Теперь иммигранты воспринимаются не как возможность восполнить нехватку рабочей силы, а как угроза, отмечают европейские аналитики.


Об этом пишет Джуди Демпси, внештатный старший научный сотрудник Carnegie Europe.

"Действительно, не было общего восприятия угрозы, разделяемого всеми странами-членами ЕС. Использование Лукашенко мигрантов меняет ситуацию. В настоящее время миграция все чаще рассматривается как угроза, а не как актив, помогающий справиться с растущей нехваткой рабочей силы и быстро падающим коэффициентом рождаемости во всем блоке".

Аналитик указывает, что до сего времени сдерживание потока беженцев в Европу было одним из приоритетов политики Евросоюза. ЕС решал проблему мигрантов и беженцев, экспортируя ее в другие страны, например, Турцию и Египет, стараясь заодно поддерживать в этих странах политическую стабильность.

«Стабильность - как бы она ни была достигнута - является приоритетом ЕС, когда дело касается Ближнего Востока. В настоящее время это мнение разделяют почти все государства-члены ЕС, поскольку оно связано с отношением к миграции.

Эта политика недальновидна, поскольку она часто удерживает авторитарных лидеров у власти. Такая стабильность порождает собственную нестабильность, если экономики Ближнего Востока не могут обеспечить рабочие места, образование, жилье, достойные системы здравоохранения и хорошее управление.

Неудивительно, что мигранты, такие как те, кого толкает белорусский режим на границу Польши и Литвы, платят ко� �рабандистам и туристическим агентствам непомерные суммы денег, чтобы добраться до Европы».
Thinktanks.by
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