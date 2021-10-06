Тихановская встретилась с главой Бюро нацбезопасности Польши. А президент Дуда рассказал ей про виновных в кризисе с нелегалами
Светлана Тихановская 5 октября во время рабочего визит в Польшу встретилась с президентом этой страны Анджеем Дудой. В Варшаве в эти дни проходит международный форум по безопасности.
Как сообщили в канцелярии президента Польши, во встрече также участвовали руководитель Бюро международной политики Польши Якуб Кумох, руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солёх и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, пишет telegraf.by
«Для обеих сторон очевидно, что Александр Лукашенко несет полную ответственность за события на границе с Беларусью», — сказал Якуб Кумох.
По его словам, Дуда «очень четко дал понять, что Польша поддерживает строительство демократической Беларуси и протестует против лишения основных прав белорусов и белорусок».
«Мы получили очень четкую поддержку со стороны демократических сил в деле гибридной акции на польской границе», — подчеркнул Кумох.
В плане варшавского визита Тихановской также переговоры с другими иностранными политиками и дипломатами, встречи с представителями белорусской оппозиция и акция с участием представителей белорусской диаспоры в Варшаве.
«Курс на конфронтацию»
О проблемах на польской границе недавно заявил и Александр Лукашенко. 27 сентября он собрал командование силовиков по ситуации на границе с Евросоюзом. Он назвал то, что происходит, «гуманитарной катастрофой» и упомянул о «проблемах с обороной».
Кроме этого Лукашенко заявил, что «ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью».
09:27 06/10/2021
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