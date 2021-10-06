"Мы провели обыск в кабинете Александра Стояногло, после чего провели задержание. Он задержан по уголовному делу, в котором объединены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний. Следственные действия продолжаются", - заявил Фуртунэ. Цитирует Интерфакс-Запад.





По его словам, на время задержания Стояногло будет содержаться в следственном изоляторе Национального инспектората полиции. "По истечению срока задержания прокуроры обратятся в суд за определением дальнейшей меры пресечения", - сказал прокурор.





Он затруднился назвать возможный срок заключения в случае доказательства вины подозреваемого.





Фуртунэ также не ответил на вопрос о задержании супруги генпрокурора Цветаны Курдловой. О ее задержании пишут во вторник вечером молдавские СМИ.





"Могу сказать, что по данному уголовном деле задержан только Александр Стояногло. Я не веду другие уголовные дела и не могут давать комментарии", - сказал Фуртунэ.

В связи с отстранением Стояногло от должности на время следствия Высший совет прокуроров (ВСП) должен предложить президенту Молдовы назначить и.о. генерального прокурора. ВСП назначил заседание на вторник вечером, но заседание было перенесено на среду ввиду отсутствия кворума.





Во вторник ВСП принял решение возбудить уголовный процесс в отношении Стояногло. Его обвиняют в совершении ряда сомнительных транзакций с беглым олигархом Вячеславом Платоном.



