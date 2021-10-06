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Дмитрий Крук - о новом проекте «Банк идей»

На днях представители независимых исследовательских центров заявили о старте нового проекта «Банк идей».

Дмитрий Крук - о новом проекте «Банк идей»
Его задача – аккумулировать и каталогизировать экспертные идеи о будущем Беларуси и создать сообщества, в которые войдут организации и люди, заинтересованные в дискуссии на эту тему.
Инициатива создания "Банка идей" принадлежит нескольким ведущим исследовательским центрам, среди которых BEROC (Киев), Центр новых идей, Палітычная сфера, CASE-Belarus, SYMPA/BIPART, Центр европейской трансформации, Belarus Security Blog, East Center.

О том, для чего создается «Банк идей» и как он будет работать, в интервью Thinktanks.by рассказал эксперт BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

- Для чего создается "Банк идей"?

- Базовый посыл "Банка идей" – продвижение повестки реформ. Сегодня в обществе сформировался очень явственный запрос на видение будущего. Процесс реформ в Беларуси так или иначе будет идти. Даже в нынешней ситуации власти вопреки своему желанию законсервировать все, вынуждены предпринимать некоторые меры по реформированию. Например, вследствие демографических трендов менять пенсионную систему, систему социальной защиты. А это непременно тянет за собой и другие институциональные изменения. Другой вопрос, что путь таких ползучих реформ – это путь почти в никуда. Пока другие страны развиваются, мы пытаемся цепляться за прошлое. Сомнительны перспективы еще одного возможного сценария реформ, который предполагает их проведение под давлением внешних обстоятельств и внешних условий. Например, участие страны в ЕАЭС, заявленные новые интеграционные инициативы также ведут к институциональным изменениям. Но к чему могут привести изменения такого рода, те ли это изменения, которых хочет белорусское общество, – вопросы почти риторические.

Институциональные реформы в Беларуси практически неизбежны. Вопрос в том, по какому сценарию они будут проходить. Наилучший сценарий для их реализации – это путь осознанных обществом реформ в результате выбора своего образа будущего.

На сегодняшний день в ответе на вопрос о том, какие именно нужны перемены в нашей стране, нет единства. Как правило, каждый из тех, кто хочет этих перемен, домысливает их содержание сам для себя. Для того, чтобы выработать видение, необходимо вести дискуссию о том, чего мы хотим, какие есть образы будущего страны. Я сознательно употребил слово образы во множественном числе. Это очень важно. Мы должны понять, что нет единой путеводной звезды, единого «правильного» ориентира. На данном этапе нам необходимо понимание, какие есть интересы и сложности у разных групп, какие решения им необходимы. Понимая, что в отношении содержания реформ возможны различные подходы, мы, тем не менее, уже сегодня можем говорить о принципах реформ. То есть о том, как могут сосуществовать различные интересы, различные пути к своему образу будущего внутри единого белорусского общества. В этом плане принципы проведения реформ очень важны: разные ценности и образы будущего разъединяют, принципы – объединяют. Необходимо выработать такие принципы, которые помогут избежать жесткого деления на победителей и проигравших.

- Правильно ли я понимаю, что работа по выработке таких принципов будет вестись на уровне экспертов?

- И да, и нет. В нормальной политической ситуации работа с образами будущего – их формирование, обсуждение, конкуренция между собой – проходит в политическом пространстве. В большинстве стран ключевыми акторами такого процесса становятся партии и политические силы, которые аккумулируют вокруг себя проекты видения будущего, и эти проекты свободно конкурируют в политической полемике. В Беларуси произошло зажатие всех механизмов работы гражданского общества, и поэтому дискуссия о будущем в рамках политической повестки невозможна.

Поэтому мы решили провести эту работу и запустить дискуссию о будущем в другом формате, оттолкнуться от экспертных знаний, наработок и навыков. И в этом есть определенная проблема: образ будущего должен формироваться на основе ценностей и идеологии, а эксперты оперируют другими категориями. Они в состоянии ответить на вопрос, как решить поставленную задачу при заданных условиях. Но ответы на вопрос о том, зачем и почему поставлена та или иная задача, почему она обусловлена теми или иными ограничениями, чаще всего находится за рамками экспертного знания. Для этого требуются те самые ценностные и идеологические основания. Мы хорошо осознаем эти ограничения, а также то, что у каждого эксперта могут в явном или неявном виде быть «вшиты» свои ценностные и идеологические предпочтения. Поэтому мы отнюдь не идеализируем наш подход, мы твердо понимаем, что в социальных вопросах любое экспертное мнение не может претендовать на истину в последней инстанции.

Но есть и важные преимущества в работе над проектами реформ и видением будущего с опорой на исследовательские центры и экспертное знание. Во-первых, суммарный потенциал наших исследовательских центров позволяет запустить этот процесс. Белорусские think tanks сегодня являются одним из немногих коллективных субъектов, обладающих такими компетенциями. Во-вторых, то, что мы отталкиваемся от неполитической, а экспертной позиции, в наших условиях видится важным преимуществом. Я надеюсь, что в рамках такого формата мы сможем привлечь к дискуссии о будущем Беларуси большое количество игроков. Помимо экспертов, это могут быть в том числе представители бизнеса и негосударственных организаций, а также профессионалы, которые захотят принять участие в выработке видения. Я считаю, что на сегодняшний день одной из самых важных задач является вовлечение в дискуссию максимально возможного числа субъектов. В-третьих, мы будем только приветствовать, если наработки нашей платформы – отдельные или какая-то их комбинация – будут использоваться политическими субъектами.

В итоге получается в каком-то роде перевернутый механизм, когда процесс начинается снизу. Думаю, для наших реалий – это именно то, что нужно. Ведь запрос сегодня велик не просто на образ будущего, но и на активное участие общества в его выработке. Многие люди сегодня хотят не просто выбрать какую-то из доступных опций в «меню будущего», но и принять участие в составлении этого меню. «Банк идей» призван помочь решить обе задачи: дать возможность каждому принять участие в составлении этого меню, а также подготовить и сделать это меню доступным для общества.  

- Для чего это нужно?

- В экономике достаточно часто используют концепцию самосбывающегося пророчества. Когда вы верите в неизбежность какого-либо события, то своими действиями его приближаете и в конечном счете реализуете. Тут дело обстоит подобным образом. Когда начинается предметная дискуссия, достижение целей становится более реалистичным. Мы хотим стимулировать создание неформальных сообществ по разработке концепций, идей и проектов в разных сферах. Эти идеи и проекты станут кирпичиками тех самых образов будущего. А неформальные сообщества, их разрабатывающие, важны как субъекты и носители перемен и движения к будущему. В целом этот процесс – укрепление фундамента социальной динамики к переменам. Можно сказать, что мы пытаемся приспособить социальное пространство к тем «литосферным» изменениям, которые уже произошли в белорусском обществе.

Да, все это само по себе не дает ответов на вопросы о том, когда могут произойти перемены и когда мы начнем двигаться по пути к разработанному образу будущего. Но новый социальный фундамент, как и его последующее укрепление делают эти изменения практически неизбежными. Тут можно провести параллель с климатическими изменениями. Неизбежным следствием изменения климата будет изменение природного ландшафта. Это может произойти не мгновенно, и мы точно не знаем, как и когда. Но как бы кто ни пытался сохранить радующую глаз привычную картину, ландшафт будет меняться - например, если сложились фундаментальные факторы для потепления, то ледник растает. В нашем случае, фундаментальные факторы уже себя проявили. «Банк идей» в этой аналогии – наш вклад в общую копилку усилий, направленных на таяние ледника.
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