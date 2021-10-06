Президентскую книгу «Независимость — наше счастье» обязаны приобретать сотрудники госучреждений и предприятий Туркменистана, а также студенты.

Кроме того, власти отдельных регионов, в целях продвижения творчества президента предпринимают меры по мотивации населения.





По сообщениям Азатлыка, в Лебапском велаяте деятелям культуры поручили создать музыкальные произведения, восхваляющие новое творение главы государства. Победителям обещали вознаграждение, вручение которого предполагается в следующую годовщину государственной независимости.









Между тем, в вузах Лебапского велаята студентов призывают заучивать новую книгу президента наизусть. В качестве поощрения учащимся обещали денежное вознаграждение в размере 100 манатов. ($28,5 по курсу ЦБ Туркменистана).





По сообщениям государственных СМИ, книга вышла на трех языках — туркменском, английском и русском — и посвящена достижениям страны за годы независимости.

Это вторая книга, изданная в авторстве Гурбангулы Бердымухамедова в этом году. В мае нынешнего года была издана книга «Белый город Ашхабад», посвященная 140-летию столицы страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов за 15 лет своего правления издал более 60 книг. Книги имеют различную тематику и издаются систематически. Традиционно издание книг приурочено к государственным праздникам и событиям.





Тематика книг, издаваемых в авторстве Гурбангулы Бердымухамедова, включает также коневодство, собаководство, туркменские традиции, ковры, чай и лекарственные растения.





Гурбангулы Бердымухаммедов неоднократно заявлял, что передает гонорары от издания своих произведений на жертвоприношение - садака. При этом власти страны и государственные СМИ, принудительный сбор средств у населения на покупку книг главы государства не упоминают.





Кроме президентских книг, в Туркменистане регулярно распространяют портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова. Несколько раз в год в госучреждениях за счет сотрудников и учащихся обновляют изображения Бердымухамедова.

В разгар продовольственного кризиса и вспышки коронавируса, в некоторых регионах страны портреты президента реализовали в качестве "нагрузки" к продуктам питания.



