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Мнение: «Вместо разных ветвей власти — один ствол, похожий на дубинку»

Политик — о едином дне голосования и роли депутатов в данной системе.

Мнение: «Вместо разных ветвей власти — один ствол, похожий на дубинку»
Фото Наша Нiва
Накануне депутаты утвердили единый день голосования. Это значит, что белорусы в один день будут выбирать депутатов как в местные советы, так и в парламент.

«Филин» поинтересовался у политика Анатолия Лебедько, для чего властям нужно было это делать.

— Для начала, очень важно определиться с терминологией. Мы не говорим с вами о выборах, парламенте или местном самоуправлении. К сожалению, пока это все — цель, которая стоит перед гражданами Беларуси, избирателями. Если бы у нас было все вышеперечисленное, тогда это было бы одно измерение.

Мы, увы, вынуждены констатировать, что в Беларуси Палата представителей есть ничто иное, как отдел Администрации Александра Лукашенко: там сидит 110 чиновников, которые находятся на 4-летнем контракте.

Именно этим объясняется такая скорострельность: когда они могут в течение одного дня принять какой-то законопроект. Также именно этим объясняется, что все это происходит без всякой дискуссии, без привлечения экспертов, без учета мнения избирателей.

К сожалению, приватизированные Палата представителей и местные органы самоуправления привели к тому, что у нас вместо разных ветвей власти — один ствол, который похож либо на милицейскую дубинку, либо на ствол оружия.

Что касается единого дня голосования — это, в принципе, международная практика. Но решает ли она что-то в Беларуси? Проводи выборы в разное время или в один день — результат один и тот же. У нас комиссии целиком и полностью сформированы из сторонников одного политического клана. Кроме того, в Беларуси голосуют не бюллетенями, а протоколами.

— Зачем тогда вообще было утверждать единый день голосования, если результаты известны заранее?

— Им же нужна какая-то имитация деятельности. Если посмотреть историю не только этой Палаты, но и всех предыдущих, там практически ноль законопроектов, которые инициировали сами депутаты.

У них есть право законодательной инициативы, которое не реализуется на практике. Весь пакет законопроектов спускается из другого отдела власти Лукашенко. Есть центр, который готовит эти проекты, а задача «депутатов» просто нажать на кнопку. Вот так, очень специфически, у нас устроен законотворческий процесс.

А тот факт, что режим отказался от проведения местной избирательной кампании, как раз характеризует ситуацию, которую сейчас мы имеем в Беларуси: власть боится всякой гражданской активности.

Даже легкое расширение пространства возможностей для людей — это всегда риски и проблемы. Поэтому они пошли на нарушение своих же законов и отнесли местные выборы на более длительные сроки. В надежде, что к этому времени вся активность затухнет.

У немногочисленных сторонников Лукашенко есть одна цель и задача — удержать власть любой ценой, даже через грубейшие нарушения Конституции, которую они писали под себя.

У гражданского общества, у людей, у большинства граждан Беларуси, конечно, задачи совсем другие.

Если бы завтра состоялись свободные честные выборы, я думаю, что условная партия Лукашенко имела бы большие проблемы, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер и войти в парламент.

Но для этого нужно, чтобы просто посчитали голоса. Это и является красной линией, которую власть боится перешагнуть. Именно поэтому у нас сейчас и введено такое полувоенное чрезвычайное положение, когда из правового оборота выведена Конституция, и когда не работает даже то очень специфическое законодательство, которое писали под Лукашенко.
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