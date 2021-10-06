Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.





Как сказал генсек альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО - ред.)", - заявил Столтенберг.





Напомним, до этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО.





В то же время в Министерстве иностранных дел отмечали, что некоторые члены альянса против вступления Украины в НАТО.



