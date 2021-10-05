«Как там будет дальше после прокуратуры, даже не знаю, все процессуальные нюансы, как говорится, мне мало знакомы. По идее дело потом направляют в суд, который в свою очередь может еще до двух месяцев возюкаться, прежде чем будут назначены дни заседаний», — написал, как утверждают ведущие канала, Дмитрий Дубовский.





Всем четверым предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и акте терроризма, совершенном организованной группой. Наказание по второй статье — лишение свободы сроком от 10 до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.





Четверых анархистов задержали в ночь на 29 октября 2020 года при пересечении беларуско-украинской границы.





Как утверждали «Желтые сливы», анархистам вменяют поджог машин возле зданий прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске и поджог здания ГАИ в Мозыре. Расследованием дела, как сообщалось, занималось следственное управление КГБ, пишет mediazona.by



