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Евросоюз пытается прекратить авиасообщение Беларуси с источниками миграции

Евросоюз пытается остановить авиасообщение между Беларусью и странами-источниками миграции. Об этом на сегодняшних слушаниях Европарламента, посвященных ситуации в нашей стране, заявила еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон.



Она акцентировала внимание на миграционном кризисе, пишет reform.by. В этом году более 6 тыс. человек попытались перейти границу со стороны Беларуси в страны Евросоюза, в основном это граждане Ирака, Сирии, стран Африки.

«Беларусь не относится ни к одному известному маршруту миграции из этих стран. Беларусь не является страной, подвергающейся миграционному давлению. Люди обычно ищут убежища от Беларуси, а не в Беларуси. Режим использует людей беспрецедентным образом в качестве инструмента давления на Европейский союз и зарабатывания денег», — сказала Йоханссон.

Она обвинила белорусские власти в организации миграционных потоков, упомянув государственные туристические компании, гостиницы, доставку мигрантов на микроавтобусах без номеров людьми в форме без опознавательных знаков.

«Отчаяние Лукашенко — это доказательство того, что санкции работают», — сказала она.

Йоханнсон считает, что в надежде дестабилизировать Евросоюз белорусские власти просчитались.

«Мы продемонстрировали единство, решительность и солидарность… Наши постоянные усилия по информированию партнеров по этой теме работают. Мы наблюдаем в последние недели резкое снижение числа нелегальных прибытий в Беларусь», — добавила Йоханссон.

Она отметила ключевые усилия европейской службы внешних действий по прекращению авиасообщения Ирака и Минска. Сейчас, по ее словам, ведется аналогичная работа со странами Африки.

Еврокомиссар напомнила о предложении Еврокомиссии приостановить соглашение об упрощении визового режима в отношении представителей белорусских госорганов, сохранив его для простых граждан.

Илва Йохансон также отметила, что через год после выборов ситуация в Беларуси остается сложной. Власти продолжают систематические действия по удушению всех независимых голосов в стране: СМИ, правозащитников, гражданского общества. Она напомнила депутатам о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку, увеличении числа политзаключенных, которых уже более 700.

Еврокомиссар подчеркнула, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку белорусскому народу, работать над привлечением к ответственности причастных к насилию, подготовлен 3-миллиардный пакет помощи для демократической Беларуси.
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