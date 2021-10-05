Политолог Дмитрий Болкунец считает, что российская внешняя политика игнорирования масштабных нарушений прав человека и сотен политзаключенных в белорусских тюрьмах уже не способствует сближению двух стран, поскольку «репутация России в Беларуси подмочена». И если задержание журналиста «Комсомолки» и вызвало бурную реакцию в России, пишет Nashaniva.com, то это, по мнению эксперта, связано лишь с масштабом издания.





«Комсомольская правда», говорят, — любимая газета Владимира Путина, и ее главный редактор Владимир Сунгоркин пользуется в Кремле большим уважением», — отмечает Болкунец.





По словам политолога, «Лукашенко оскорбился нелицеприятными высказываниями главного редактора «Комсомольской правды» еще во время выборов». «Эта обида осталась. Белорусские власти пытаются уничтожить работу «Комсомолки» в Беларуси, хотят подмять ее под себя», — уверен Болкунец.





А у российской стороны при этом руки связаны. «Кремль не может сейчас дерзко выступить, потому что на кону подписание «дорожных карт», иначе союзник обидится и откажется что-нибудь подписывать», — считает Дмитрий Болкунец.





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Журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко был задержан 1 октября по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти)





Это случилось после того, как вечером 28 сентября была опубликована его статья с воспоминаниями бывшей одноклассницы об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в своей квартире на улице Якубовского в Минске.





Сайт «Комсомолки» в Беларуси был заблокирован утром 29 сентября по решению Мининформа.











