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Болкунец о ситуации с «Комсомолкой»: Кремль не может сейчас дерзко выступить, поскольку на кону «дорожные карты»

Политолог Дмитрий Болкунец в интервью Deutsche Welle прокомментировал ситуацию вокруг «Комсомольской правды» в Белоруссии» и задержания ее журналиста Геннадия Можейко.

Болкунец о ситуации с «Комсомолкой»: Кремль не может сейчас дерзко выступить, поскольку на кону «дорожные карты»
Политолог Дмитрий Болкунец считает, что российская внешняя политика игнорирования масштабных нарушений прав человека и сотен политзаключенных в белорусских тюрьмах уже не способствует сближению двух стран, поскольку «репутация России в Беларуси подмочена». И если задержание журналиста «Комсомолки» и вызвало бурную реакцию в России, пишет Nashaniva.com, то это, по мнению эксперта, связано лишь с масштабом издания.

«Комсомольская правда», говорят, — любимая газета Владимира Путина, и ее главный редактор Владимир Сунгоркин пользуется в Кремле большим уважением», — отмечает Болкунец.

По словам политолога, «Лукашенко оскорбился нелицеприятными высказываниями главного редактора «Комсомольской правды» еще во время выборов». «Эта обида осталась. Белорусские власти пытаются уничтожить работу «Комсомолки» в Беларуси, хотят подмять ее под себя», — уверен Болкунец.

А у российской стороны при этом руки связаны. «Кремль не может сейчас дерзко выступить, потому что на кону подписание «дорожных карт», иначе союзник обидится и откажется что-нибудь подписывать», — считает Дмитрий Болкунец.

***

Журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко был задержан 1 октября по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти)

Это случилось после того, как вечером 28 сентября была опубликована его статья с воспоминаниями бывшей одноклассницы об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в своей квартире на улице Якубовского в Минске.

Сайт «Комсомолки» в Беларуси был заблокирован утром 29 сентября по решению Мининформа.
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