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«Управление собственной безопасности генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК, в отношении гражданина Российской Федерации Т., 1980 года рождения, который в телеграм-канале „Каратели Беларуси“ опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Беларуси в связи с выполнением им служебных обязанностей», — сообщили в ведомстве.





К слову, пишет Политринг, санкция статьи предусматривает наказание от штрафа, ареста до ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишения свободы на тот же срок со штрафом.





Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что «каждый виновный в совершении преступления будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности, подвергнут справедливому наказанию».