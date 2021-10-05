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В Минске против россиянина возбудили дело за оскорбление замгенпрокурора

Уголовное дело по факту оскорбления заместителя генерального прокурора Беларуси было возбуждено в отношении гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Фото: rusplt.ru
 
«Управление собственной безопасности генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК, в отношении гражданина Российской Федерации Т., 1980 года рождения, который в телеграм-канале „Каратели Беларуси“ опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Беларуси в связи с выполнением им служебных обязанностей», — сообщили в ведомстве.

К слову, пишет Политринг, санкция статьи предусматривает наказание от штрафа, ареста до ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишения свободы на тот же срок со штрафом.

Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что «каждый виновный в совершении преступления будет изобличен и привлечен к уголовной ответственности, подвергнут справедливому наказанию».
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