



Бывшая глава правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт обвинила экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена в домогательствах. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на The Local.





«Жискар д’Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я поменяла место, и все закончилось», — написала бывший лидер социал-демократов в своей книге.





Ее встреча с бывшим президентом Франции состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 году. Тогда Торнинг-Шмидт участвовала в Европейской конвенции, созданной для разработки проекта конституции ЕС и возглавляемой бывшим лидером Франции, который умер в декабре прошлого года.





«В наши дни это было бы расценено как сексуальные домогательства. Тогда так не было. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, и ситуация меня очень разозлила», — отметила Торнинг-Шмидт.