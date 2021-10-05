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«Это было совершенно безумно» — Экс-премьер Дании обвинила экс-президента Франции в домогательствах

Встреча бывшей главы правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт с экс-президентом Франции проходила в посольстве Франции в Копенгагене.


Бывшая глава правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт обвинила экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена в домогательствах. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на The Local.

«Жискар д’Эстен, сидевший возле меня, хватает меня за бедро под столом. Это было совершенно безумно. Я спросила себя, что происходит, я поменяла место, и все закончилось», — написала бывший лидер социал-демократов в своей книге.

Ее встреча с бывшим президентом Франции состоялась за ужином в посольстве Франции в Копенгагене в 2002 или 2003 году. Тогда Торнинг-Шмидт участвовала в Европейской конвенции, созданной для разработки проекта конституции ЕС и возглавляемой бывшим лидером Франции, который умер в декабре прошлого года.

«В наши дни это было бы расценено как сексуальные домогательства. Тогда так не было. Это было другое время, но я восприняла это как неуместный жест, и ситуация меня очень разозлила», — отметила Торнинг-Шмидт.
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