







Виктор Прусов, Константин Михальцов, Арсений Щербинин, Никита Фильчук, Павел Каминский, Андрей Новицкий, Это сообщает Reform.by со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





Они осуждены к различным срокам ограничения или лишения свободы по статьям о применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлении с применением насилия в отношении сотрудника МВД.





Правозащитники считают их преследование политически мотивированным и требуют освободить политзаключенных.