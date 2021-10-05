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Политзаключенными признаны еще шесть человек

Еще шесть человек признаны политзаключенными в Беларуси.



Это Виктор Прусов, Константин Михальцов, Арсений Щербинин, Никита Фильчук, Павел Каминский, Андрей Новицкийсообщает Reform.by со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Они осуждены к различным срокам ограничения или лишения свободы по статьям о применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлении с применением насилия в отношении сотрудника МВД.

Правозащитники считают их преследование политически мотивированным и требуют освободить политзаключенных.
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