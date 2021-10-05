



Хотя я все равно сомневаюсь, что белорусские чиновники массово поддались влиянию деструктивных каналов и ушли в сознательную итальянскую забастовку. Если и есть итальянская забастовка, то она находится в области коллективного бессознательного бюрократического разума.





Просто поручения все чаще случаются внезапные и противоречивые. И если выполнишь одно, то другое непременно нарушишь.





И все более актуальным становится вопрос чисток, чтобы заменить умных на преданных. А где ты этих преданных наберешься в промышленных масштабах, достаточных для бесперебойного функционирования государственного аппарата? В Белыничах что ли? Так это ж как раз в Белыничах чиновники «сидят глаза в стол», когда им рассказывают про любовь к власти. И вряд ли, скажем, в Поставах дела обстоят лучше.





Можно, конечно, призвать отставных полковников. Благо этого добра в запасе хватает. И те, которые откликнутся на призыв, будут выполнять все, что ты им только не поручи.





Но есть одна маленькая проблема. Как показывает практика, равнодушие умных приносит все-таки меньше вреда, чем рвение верных. Потому что вред от равнодушия умных хотя бы не бросается в глаза.





А последствия рвения верных заметны сразу – то на «Гродно Азот» что-нибудь сломается, то атомную станцию уже который месяц не получается починить, то журналист из московской гостиницы вдруг волшебным образом переместится на Окрестина.





А все потому, что верные функционируют не для того, чтобы объяснять про последствия выполнения поручений, а чтобы делать, что им сказано. А про последствия уже пускай думает начальство в меру своего начальственного разумения. А верные потом объяснят начальству, что оно было право, даже если все пошло немножечко не так как задумывалось.





Потому что для верных нет профессионального качества важнее, чем умение объяснить начальству его правоту.