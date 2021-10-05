Павел Сапелко объясняет, почему политические мотивы лишения людей свободы по этому уголовному делу налицо. По данным, которые собрал Правозащитный центр “ Весна ”, более 110 человек задержаны по уголовному делу по статьям 369 УК (Оскорбление предствителя власти) и 130 УК (Разжигание социальной вражды). Юрист “Весны”объясняет, почему политические мотивы лишения людей свободы по этому уголовному делу налицо.





По данным, которые удалось собрать правозащитникам на 4 октября, было задержано более 110 человек, однако цифра постоянно уточняется. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти) и по ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание социальной вражды). Большинство задержанных не вышло на свободу спустя 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождение своих близких.





“Последствия перестрелки в Минске могут иметь разрушительный эффект для остатков законности и прав граждан: мы вновь наблюдаем государственную политику двойных стандартов, когда одна из сторон вооружена и удерживает власть, а поэтому – права.





Вообще же принципы свободы выражения мнения основаны на понимании того, что “свобода выражения мнения и равенство являются базовыми правами и их реализация необходима для осуществления и защиты всех прав человека. ... Плюрализм и многообразие являются критериями свободы выражения мнения. Реализация права на свободу выражения мнения дает возможность для живого, многостороннего общественного обсуждения, с различных перспектив и разных точек зрения. Неравенство приводит к исключению определенных голосов, подрывая эти идеи. Право каждого быть услышанным, говорить и принимать участие в политической, культурной и социальной жизни, в свою очередь, является необходимым условием для достижения и осуществления равенства. Когда люди лишены голоса и возможности участия в жизни общества, их проблемы, опыт и волнения становятся невидимыми, и они более уязвимы перед нетерпимостью, предвзятым отношением и маргинализацией”.





Содержание одного из принципов таково: «Политики и другие лидеры в обществе должны избегать заявлений, которые могут способствовать дискриминации или ущемлять равенство». Однако открытый призыв к «ответному» террору и насилию, прозвучавший от председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Олега Белоконева остался безнаказанным, а больше сотни рядовых граждан задержаны и лишены свободы за высказывания, которые точно не были причиной акта насилия – это уже была реакция на произошедшее. Какой бы эта реакция не была, она точно не должна стать поводом для унижения, жестокого обращения и лишения свободы, по крайней мере – до приговора суда.





Вообще по ст. 130 УК наказываются «Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности». В чем я искренне уверен: нельзя одним-двумя сообщениями в социальной сети возбудить вражду или рознь, этот процесс происходит не так быстро. Даже такое эпичное высказывание, как у депутата-генерала, само по себе не приведет к тому, что кто-то (даже в балаклавах) побежит убивать в ответ на гибель коллеги – это не работает так просто.





Еще одним стандартом, только уже из области процессуальных прав, является презумпция в пользу применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы, до тех пор, пока необходимость применения таких жестких мер не будет обоснована. Причем ссылки на какие-то чрезвычайные обстоятельства и даже на одну только тяжесть обвинений такими основаниями не являются.





Поэтому налицо политические мотивы лишения свободы десятков, а то и сотен людей, для каждого из которых – это трагедия, которая может усугубляться жестокими условиями содержания".