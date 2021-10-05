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Искали оружие: силовики пришли с обыском к члену независимого профсоюза "Полимира"

Сегодня днем прошел обыск у Андрея Шкиренко, аппаратчика цеха 103 завода «Полимир» и заместителя председателя независимого профсоюза на «Нафтане»

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», силовики искали оружие, наркотики, и интересовались, зачем нужен независимый профсоюз.

Сам Андрей Шкиренко после обыска находится на свободе, его не задержали.
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