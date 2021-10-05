Продолжается история с блокировкой сайта «Комсомольской правды в Беларуси» и задержанием журналиста Геннадия Можейко.





Стало известно, что, несмотря на реакцию официальной Москвы, белорусского автора перевели в СИЗО в Жодино, но обвинения пока не предъявлены.





«Филин» спросил у медиаменеджера, основателя сайта «Сильные новости» Петра Кузнецова, чем, на его взгляд, закончится конфликт, и какие риски он несет для официального Минска





— Властям «Комсомольская правда в Беларуси» особо не мешала. Ну, может, в 2020 году немного и мешала, когда шли протесты, но не сейчас. Просто на фоне ситуации с Александром Зельцером в силовых органах было много импульсивных реакций — это одна из них.





Когда уже все было сделано, то не в правилах нашего государства что-то откручивать назад, они любят показывать свою несгибаемость. Если делают, то делают до конца.





Позицию России, естественно, никто не просчитывал. Дело в том, что в Минске привыкли не очень-то обращать внимание на мнение Кремля, если разговор ведется о прессинге на журналистов.





Я напомню, что российских журналистов, граждан России, задерживали во время протестов 2020 года, арестовывали, лишали аккредитации. Но жесткой реакции России не было. А тут Геннадий Можейко — гражданин Беларуси, «Комсомольская правда» — зарегистрированное в Беларуси СМИ, хоть и часть российского медиахолдинга.





Можно вспомнить, как легко Россия забыла ситуацию с избиением журналистов российского «Спутника». Маргарита Симоньян задавала об этом вопрос Лукашенко на пресс-конференции, но тот предложил «перевернуть страницу», на что та сразу же согласилась.





Белорусские власти привыкли, что журналисты не в фокусе внимания Кремля, и можно себе многое позволять. Но только на этот раз почему-то реакция оказалась жесткой.





Почему так? Я уже много раз писал, что сейчас белорусский режим пытается в любой форме и на любую тему начать переговорный процесс с Западом. Тот же миграционный кризис — это часть данной стратегии. Потуги Макея в ООН, визиты Воскресенского в Польшу и Украину. Очень много таких сигналов.





В России эти движения тоже заметили, проследили на ними и поняли, что это целенаправленная политика Лукашенко, которая может быть связана с тем, что он опять не собирается выполнять свои обещания.





В Москве все сложно — относительно того, что и как можно делать с Лукашенко. Дело в том, что Кремль поддержал белорусского правителя год назад и идти на попятную не очень с руки.





Я думаю, что ситуацию с «Комсомолкой» решили использовать в информационном смысле, чтобы показать собственному истеблишменту и избирателям: Лукашенко может быть не самым лучшим партнером; от него можно ждать нехороших вещей; с ним надо быть осторожным.





Это такой предварительный сигнал, что против Лукашенко могут быть применены какие-то санкции. Такая реакция — не столько на инцидент с «Комсомолкой» (потому что Кремлю наплевать на граждан Беларуси), а на не очень надежную политику белорусских властей.





Пока это только намеки, мол, давай нормально решать вопросы, пока мы не начали тебя «мочить».





Ситуация будет решаться кулуарно. На прошлой неделе на одном из совещаний Лукашенко эмоционально высказался, что какие-то российские силовики говорят о непрофессионализме белорусских спецслужб. Мы бы об этом даже не узнали, если бы сам Лукашенко не стал говорить.





— Как может все решится?





— Скорее всего, «Комсомолка» останется заблокированной. Вряд ли Россия будет вводить экономические санкции против Беларуси из-за этого СМИ. Скорее всего, на определенном этапе Лукашенко успокоит Москву: мы с вами братья, друзья, не обращайте внимания на эту газету, строим дальше интеграционные проекты.





Что касается Можейко, то, скорее всего, его не выпустят. Россия не будет давить из-за гражданина Беларуси, а спецслужбы будут доводить свое импульсивное решение до конца.





Россия из-за многих вещей может сердиться на Лукашенко, но они очень мало чего могут ему сделать. А сам Лукашенко может действовать на повышение ставок, ругаться, провоцировать конфликты.





Фундаментально отношения между странами не ухудшатся. Для Лукашенко — это небольшая проблема. И он считает, что сможет заболтать Россию более важными вопросами.