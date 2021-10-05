"Заверните в пленку". Лукашенко учит главу Нацбанка и шефа КГБ, как... убирать травы
5 октября Александр Лукашенко собрал высокопоставленных чиновников на совещание о ходе сельскохозяйственных работ.
Среди прочего они услышали, как компенсировать недобор кормов:
– В полях выросли хорошие травы, а где-то очень хорошие. Да, это не первый укос. Умные люди сегодня подкашивают эти травы, а через два дня заворачивают в пленку. Надо эти травы убрать. Вы понимаете, что если мы эти травы не покосим в зиму, это будет во вред полям? Мы получим гниль на полях к весне. Поэтому покосите, заверните в пленку, уберите.
К слову, на совещании присутствовали руководители правительства, глава Нацбанка, председатель КГБ. Время от времени они записывали советы Лукашенко.
Также правитель вспомнил советские времена, когда яблоневые сады закрепляли за университетами и школами.
Он считает, что можно было бы вернуться к старой практике закрепления садов за школами и университетами.
Напомним, что родившийся в середине прошлого века правитель, проработавший какое-то время в совхозе, регулярно дает указания по ведению сельскохозяйственных работ.
Источник: gazetaby.com
14:21 05/10/2021
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