



Водитель легкового автомобиля скончался в Шумилинской районной больнице, сообщает gorod214.by





По факту ДТП проводится проверка.





По информации российских медиа, погибший в аварии – заместитель председателя правительства Ивановской области, известный строитель Сергей Коробкин.





Мужчина родился в Горках Могилевской области и в Беларуси у него живут родственники, от которых он возвращался назад в Иваново. В машине также находилась его жена – она жива.