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На трассе в Витебской области погиб замгубернатора Ивановской области РФ

Рано утром 5 октября на 68 км автодороги Витебск - Полоцк 62-летний водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania.


Водитель легкового автомобиля скончался в Шумилинской районной больнице, сообщает gorod214.by.

По факту ДТП проводится проверка.

По информации российских медиа, погибший в аварии – заместитель председателя правительства Ивановской области, известный строитель Сергей Коробкин

Мужчина родился в Горках Могилевской области и в Беларуси у него живут родственники, от которых он возвращался назад в Иваново. В машине также находилась его жена – она жива.
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