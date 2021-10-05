«Мульти Групп» концерн – это крупное объединение компаний в сфере торговли, развлечений и производства. Среди которых, Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» и пивоваренный завод «Котайк».





Александр Кижук – человек с большим опытом управления и развития производственных предприятий, который до этого руководил пивоваренным заводом «Криница». Последние 1,5 года управлял дистрибьюторской компанией «Витрум плюс».





Под руководством нового директора компания «Брестское пиво» планирует выйти на международный рынок, запустить винное производство и нарастить мощности уже существующих линий. Основное внимание будет направлено, в первую очередь, на технические инновации, укрепление команды высококвалифицированными специалистами и коммуникацию с потребителем.





«Планы у нас амбициозные. В ближайшее время презентуем несколько новых сортов, сбалансируем портфель. В дальнейшем будем смотреть в сторону безалкогольных и слабоалкогольных напитков, сидров и энергетиков. Каждое направление требует модернизации производства, чем, в том числе, мы и займемся.





Одна из стратегических целей – обеспечить нашим продуктом собственную страну и выйти на рынки Российской Федерации, Украины, Польши и Казахстана.





Рынок пива пусть и сложный, но очень интересный. Мне нравится работать с полной цепочкой создания продукта: от разработки до продажи. Я рад стать частью команды “Брестское пиво” и вместе с ней двигаться к нашим целям. Уверен, компания станет интересной для сотрудников, партнеров и потребителей», – комментирует свое назначение Кижук.