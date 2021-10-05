«Народная Воля» поинтересовалась, как его дела и чем он сегодня занимается.





– Дмитрий Иванович, как-то вы совсем выпали из информационного поля…





– Так другие политики уже вышли на первый план, другие лица! Каждому – свое время.





– Вы уже совсем вне политики?





– У нас в политике по большому счету всегда был только один человек. Остальные пытались туда войти, но им не дали такой возможности. Просто войти в политику здесь ни у кого не получится, надо искать какие-то нестандартные ходы.





– Как оцениваете то, что сейчас происходит в стране?





– Ну, всё то же самое, что было и десять, и пятнадцать лет назад. Я не вижу, чтобы что-то поменялось. Просто пришли новые люди с новыми амбициями. А по голове они получают точно так же, как и мы в свое время. И под уголовные дела попадают, и в тюрьмы. Всё, как и было.





– Вы когда-то мне на вопрос «Не жалеете, что в один прекрасный момент пошли в политику?» ответили: «Жалею, что был глупым»…





– Я просто не знал, что за всем этим последует. Думал, в нашей стране люди на самом деле могут что-то изменить, решить. Но оказалось, что это не так. Поэтому признаю: был слишком наивен. Вся энергия, всё здоровье, все средства, которые были мной потрачены на достижение цели, – это было не то чтобы впустую… Это опыт. Хоть и говорят, что на ошибках учатся, но лучше всё же учиться не на своих, а на чужих.





– Как у вас со здоровьем? Спрашиваю, потому что вы и в тюремной больнице в критическом состоянии были, и после колонии долго восстанавливались…





– Лучше, чем раньше. Но я много занимаюсь собой. А еще собаки, охота, рыбалка – будем говорить, отвлекаюсь от действительности.





– Коронавирус не зацепил вас?





– Слава Богу, нет. Прививку не делал.





– Было время, когда вы мечтали создать партию трудящихся…





– Ага, я и президентом тоже мечтал стать. Это из одной и той же песни (смеется).





Не пришло еще время для перемен. Смотрите на Россию, на Москву – оттуда все перемены придут, и в Беларусь в том числе. Думаю, еще лет пять Путин точно будет править. Так что делайте выводы. Как говорит экономист Ярослав Романчук, запасаемся попкорном, бережем нервы и здоровье.





Кстати, удивился, когда узнал, что Романчук в Киев уехал. Мы с ним в последнее время почти каждый день общались…





– К нему с обыском приходили, и буквально на следующий день он принял решение уехать.





– Видимо, решил не рисковать…





Я не осуждаю, но и не поддерживаю тех, кто сейчас принимает решение уехать из страны. Это личный выбор. Каждый устраивает свою судьбу как может. Кто-то, кто более лояльный, приспособится. А кто не может – уезжает.





– Одно время вы дружили с Николаем Статкевичем. Сейчас письма ему пишете?





– В последнее время нет. А когда был на свободе – конечно, мы общались.





Николай Викторович – он же динозавр в политике! Он прекрасно знал, чем всё закончится, поэтому и шел напролом. Он, можно сказать, как Жанна д’Арк для Беларуси. Дочки у него в Германии, через детей надавить на него практически невозможно. Поэтому ему в этом плане, может, и легче, чем некоторым другим…





– Если не секрет, чем сейчас на жизнь зарабатываете? Знаю, что еще пару лет назад строительством занимались…





– Потихонечку зарабатываю, что-то строил. Подробно не хочу рассказывать. Занимаюсь коммерческими проектами.





Строительство сейчас – дело рисковое и не очень актуальное. Вы же видите, что творится: цены растут, доходы у людей падают, все шиворот-навыворот. Строители многие уезжают из Беларуси – или в Польшу, или в Россию, здесь мало кто остается.





– Как у вас в личной жизни? Дети-внуки?





– Внуков еще нет! Младший сын уже в пятый класс пошел. Старший закончил университет – истфак, получал стипендию. Правда, сейчас не по специальности работает – сказали, избыток учителей, он оказался не нужен. Но работу нашел. Так что всё более-менее у меня. И слава Богу!





Справка:





Дмитрий Усс родился 10 июня 1971 года в Минске. Окончил Гродненский университет по специальности «правоведение». Работал рабочим на заводе «Интеграл», строителем, занимался мелким бизнесом.





В 1992 году стал директором издательства ОДО «Тривиум», которое издает большинство белорусских атласов и карт. В 1999–2003 годах был депутатом Минского городского Совета. В 2003-м и 2006 годах также пытался баллотироваться, но не был зарегистрирован кандидатом. В 2010 году принимал участие в выборах в местные Советы депутатов, но проиграл, набрав, по данным избирательной комиссии, 38% голосов.





Дмитрий Усс был признан виновным в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря 2010 года и осужден на пять с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима, получил инвалидность, был освобожден 1 октября 2011 года на основании указа Александра Лукашенко о помиловании. По словам Усса, прошения о помиловании он не подавал.





Через некоторое время после выборов Дмитрий Усс закрыл свой издательский бизнес и переключился на инвестпроекты и возведение административных зданий.