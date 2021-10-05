"Кейс с корреспондентом "Комсомолки" - прекрасный индикатор всей сложной многогранности российско-беларусских официальных отношений, - пишет ТК Рефлексия и реакция.





- Он прекрасен тем, что показывает эти отношения абсолютно прозрачно на данный момент как они есть:





1. В российских медиа принято табу на прямую критику Лукашенко и его режима. Табу настолько жёсткое, что даже арест своего корреспондента непонятно где, который в случае любой другой западной или нейтральной страны превратился бы в пропагандистскую истерику на телеканалах РФ, в случае Беларуси порожадет демонстрацию явного недовольства официальными лицами как максимум, что можно продемонстрировать, не нарушая табу напрямую.





2. Тем не менее это недовольство есть и оно сильно и дошло до Путина, который устами Пескова выразил неудовлетворённость ситуацией. Останется ли неудовлетвореннность лишь на словах, будет видно в ближайшие дни. Высока вероятность, что да. Это вдолгую может повлечь укрупнение антилукашенковского лобби среди московского истеблишмента, по аналогии с антикадыровским. Такая ситуация уже ложится во внутрироссийские элитные разборки как аргумент критики российской власти и текущего силового блока и выходит за рамки отношений РФ-РБ непосредственно в саму внутрироссийскую политику.





3. Корреспондента можно выпустить и найти способ дипломатического решения конфликта. Пока, видимо, офицальный Минск пользуется этим поводом для утверждения новой степени статуса-кво: "Нам можно всё, что мы считаем нашими интересами". Либо всегда есть возможность сдать назад за материальные бонусы - добыча денег из Москвы любым способом это и есть одна из важнейших "суперспособностей" Лукашенко, поэтому имиджево он не будет чувствовать себя проигравшим.





4. Исчезновение комсомолки в печатном виде, блокировка сайта и неспособность России что-либо с этим сделать - очередной удар по пророссийскому электорату. КП был одним из самых посещаемых сайтов в байнете после блокировок независимых медиа. Поляна должна быть стерильна, но далеко не факт что даже умеренный в отношении протеста читатель КП перейдёт на беларусскую официальную прессу. Тем более КП издавалась ещё и на бумаге.





5. Вообще заметно что градус на самом-самом верху беларусской вертикали накалён предельно. Публикация скорее всего могла быть убрана по звонку за несколько минут. Но градус накала требует демонстративной порки. Проблема в том что гнев - плохой стратег. И второй "боинг" может прилететь в любой момент от своих же действий", заключает автор канала.



