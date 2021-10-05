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Журналист Геннадий Можейко не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания

Журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко заключили под стражу, но обвинение еще не предъявлено.


С момента задержания Можейко уже прошло 72 часа, за которые журналисту должны предъявить обвинение или отпустить.

Судя по тому, что он не вышел из изолятора, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов.

Как сообщает Наша нива, Можейко перевезли с Окрестина в Жодино. 
Белорусский партизан
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