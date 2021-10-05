Светлана Калинкина: Рецепт Караника

Председатель Гродненского облисполкома, бывший министр здравоохранения Владимир Караник выдал рецепт лечения «белорусской болезни». Площадь для белорусов не способ преодоления проблем, возникающие трудности необходимо решать в трудовых коллективах, заявил г-н Караник в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.





Принесло энтузиаста! Он с какой планеты в нашу реальность катапультировался?





Хотя, конечно, слышать трудовые коллективы – это идея хорошая, правильная. И официальная пропаганда сейчас старательно обходит тот факт, что остановить репрессии, прекратить насилие, провести честные президентские выборы требовали не только Светлана Тихановская, не только Латушко с Колесниковой, не какие-то «столичные протестуны», но и многочисленные трудовые коллективы. Более того – целые отрасли отечественной промышленности. И коль Владимир Караник руководит Гродненским регионом, то с Гродно и начнем вспоминать.





12 августа 2020 года было опубликовано письмо за подписью председателей профсоюзных первичек «Гродно Азота» и гродненского завода «Химволокно», которому предшествовали многочисленные собрания в трудовых коллективах. От имени более 13 тысяч человек – работников вышеназванных предприятий – лидеры официальных профсоюзов потребовали прекратить насилие, восстановить доступ к интернету (он, напомню, в дни после выборов был отключен) и предложили Генпрокуратуре провести проверку правильности процедуры подсчета голосов на выборах и несвоевременного обнародования протоколов по каждому избирательному участку в Гродно.





Услышала власть, лично вы, господин Караник, эти тысячи голосов?.. Отреагировали?..





Допустим, на этих конкретных предприятиях завелись бузотеры и потому требования решили игнорировать. Но спустя два дня обращение принимает уже республиканский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. Выступает уже от имени более 140 тысяч человек!!!





Вот текст:





«…– мы полностью осуждаем чрезмерное насилие со стороны сотрудников силового блока, которые должны обеспечивать порядок и защищать жизнь и здоровье мирных граждан;





– мы настаиваем на проведении публичного расследования о применении чрезмерной силы сотрудниками силового блока, привлечь к ответственности виновных;





– мы призываем вышестоящие суды, прокуратуры городов и районов рассмотреть все заявления об опротестовании решений судов, провести изучение всех имеющихся материалов, дополнительный и объективный опрос свидетелей, неукоснительно отменить решения об аресте и наложении штрафов;





– мы требуем не допускать применения дисциплинарных взысканий и увольнения работников за совершение проступков, не связанных с трудовой деятельностью;





– мы обращаемся к местным органам власти оказать необходимую материальную и психологическую помощь всем пострадавшим от действий сотрудников силового блока;





– мы призываем обеспечить работникам предприятий возможность ознакомиться с итоговыми протоколами избирательных комиссий, дать правовую оценку всем фактам нарушений, проверить правильность подсчета голосов;





– мы выступаем за бесперебойное обеспечение работы сети интернет как одного из важнейших источников эффективности работы многих организаций, а также получения оперативной информации о событиях, происходящих на предприятиях отрасли;





– мы предлагаем диалог и обсуждение имеющихся проблемных вопросов, в том числе с привлечением широкого круга средств массовой информации, вместо «эскалации» насилия!»





Услышали? Остановили, прекратили, наказали, голоса пересчитали, начали диалог?..





Не про нашу власть! Не про таких, как Караник! Потому что всё произошло с точностью до наоборот.





А ведь с подобными требованиями выступил не только официальный профсоюз Белхимпрома, но и профсоюз энергетиков, профсоюз работников транспорта и коммуникаций, профсоюз работников торговли… Вот, к примеру, что требовал профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма: «Мы призываем прекратить безосновательное задержание и избиение мирных граждан, обеспечить справедливое и беспристрастное рассмотрение дел всех задержанных, немедленно освободить невинных людей. Обращаемся к правоохранительным органам быть человечными, помнить, что у них тоже есть дети, жены, пожилые родители, которые не заслуживают насилия и невозможности высказать свое мнение…»





А теперь вопрос господину Каранику. Какое из этих требований власть услышала? Какое требование выполнила? Какого размера должен быть трудовой коллектив, чтобы наверху отреагировали не спецоперацией по поиску врагов, нейтрализации и посадке, а цивилизованно?





Завод – мало, отрасль – мало, несколько отраслей – мало… Сколько тогда достаточно? Как люди могут высказать свои требования? Что они должны сделать, чтобы их мнение не игнорировали, а уважали?





Я знаю традиционный агитпроповский ответ-заготовку: выборы – идите и голосуйте. Но в том-то и проблема, что к белорусским выборам нет доверия, о чем дружно и публично заявляли многие трудовые коллективы и целые отрасли. Это и есть тот самый тупик, который заставил людей выйти на протесты. На площадь, как заявил Караник, хотя правильно говорить площадИ, потому что их были сотни (если не тысячи) по всей стране.





Владимир Степанович Караник – онколог, кандидат медицинских наук, бывший министр здравоохранения. Его глубокомысленное заключение по итогам тяжелейшего, трагичного, страшного послевыборного года растиражировали все государственные СМИ. Хотя со своим рецептом достижения в Беларуси общественного согласия Караник напоминает тех дремучих мракобесов, которые больным людям советуют не лечиться, а «возлюбить свою хворь».





Это всё равно как если бы смертельно больному он, доктор, вместо действенного лекарства предложил плацебо – этакую инъекцию раствора поваренной соли – с расчетом на чудо.





Не помогает. Не помогло. Потому что знаете, что в нашей ситуации чудо? Чудо, что белорусы более двадцати лет терпели такое к себе отношение.







