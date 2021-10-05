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Дмитриев: «Власть выбирает только один путь, как работать с негативом в обществе — забивать его под плинтус»

Политик — о том, чем обернется реакция властей на трагедию в Минске.

Дмитриев: «Власть выбирает только один путь, как работать с негативом в обществе — забивать его под плинтус»
Непропорционально жесткой назвал реакцию властей на произошедшую на прошлой неделе в Минске трагедию экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев, имея в виду арест журналиста «КП» и задержания десятков людей за комментарии в соцсетях, пишет gazetaby.com

— Реакция властей непропорционально жесткая. Они уверены, что только таким образом мы их можем услышать. Им кажется, что, как только они понизят градус нажима на общество и перестанут вот так реагировать, общество всколыхнется, — отметил политик на своем канале. — И я их понимаю.

В год репрессий десятки людей пишут такие комментарии, находясь внутри Беларуси. Это значит, что такой же уровень негатива присутствует в обществе. И власть выбирает только один путь, как работать с этим негативом —забивать его под плинтус максимально жесткими действиями. Получится? На краткосрочной дистанции — да. Но даже в среднесрочной перспективе, года три, — нет.

Дмитриев уверен: несмотря на то, что власти скрывают большую часть информации, правда все равно откроется, и расследования по всем делам будут проведены.

— Что касается расследования, то совершенно понятно, что все эти истории — и история Бондаренко, и история, произошедшая на прошлой неделе, — все они кладутся в копилку будущих расследований. Я абсолютно уверен, что мы еще узнаем много интересного, несмотря на то, что власть думает, что она закрыла информацию. Так просто ее сегодня не закрыть и с этим ничего не сделаешь. Совершенно понятно, что этим историям просто не дадут закрыться.

Мир другой, он изменился. Для того, чтобы помнить, нам теперь не нужно даже читать тома Солженицына. У нас теперь есть интернет, фото, видео, соцсети. И как ты с ними ни борись, это все огромная коллективная память, — сказал политик. 

При этом он убежден, что для разрешения белорусского кризиса есть только единственный путь — мирный.

— Вы правда думаете, что открытое военное гражданское противостояние может быстрее привести к переменам? Тем более, к переменам, основанным на стабильности, на уважении прав человека? Нет! Это будет еще больший откат, еще больший мрак, по сравнению даже с тем, что есть сегодня.

Единственный путь, которым мы можем идти, — это путь консолидации и солидарности друг с другом. Других путей просто нет, — подчеркнул Андрей Дмитриев.  
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