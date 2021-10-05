Самая главная, системная ошибка Лукашенко кроется в его характере. Он парень из 90-х. Все проблемы решал просто - уничтожением противника, пишет Владимир Ворсобин.





Сначала он без всякого суда отстреливал криминалитет. Потом в конце 90-х в Беларуси стали пропадать его политические оппоненты. Потом журналисты...





Лукашенко всегда добивался полной тишины.





После очередных выборов, пересадив большинство кандидатов и разогнав народ, он вслушивался – не пикнет ли кто? И успокаивался. В стране устанавливалось безмолвие.





Но теперь времена изменились. А Лукашенко - нет. И страшно наблюдать – страна поставлена на дыбы, больше года идут аресты. Насилие доходит до той сумасшедшей точки, когда спецслужбы врываются в квартиры за вывешенное на балконе красно-белое полотенце или неосторожный твит, а оппозиционеры палят в них из ружей.





Измучились все.





И сам Лукашенко, который не может услышать долгожданную тишину.





Измучились силовики, стоящие на конвейере по арестам политических. Ненависть вышибла все предохранители. Замглавы МВД Николай Карпенков заявляет, что «интернет-комментаторы - это враги, но это враги особо циничные, которые заслуживают только физического уничтожения и никак иначе».





И в в этом царстве фобий и «принуждений к тишине», мой хороший знакомый Геннадий Можейко из «КП-Беларусь» пишет заметку на сайт. Комментарий школьных друзей Андрея Зельцера, убившего сотрудника КГБ, когда те взламывали его квартиру.





Это один из комментариев для полного понимания произошедшего. Часть журналистской работы. В череде других объективных комментариев о событии – только факты.





В итоге Гену Можейко арестовали. Его держат в минском изоляторе «Окрестино», где ему предъявят обвинение по ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).





Остановитесь, Александр Григорьевич. Вы много полезного сделали для Беларуси! Да, у Вас сейчас много оппонентов. Но в этом веке не все проблемы можно решить посадками в тюрьму.









Отпустите Геннадия Можейко.



