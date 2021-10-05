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Эмомали Рахмон: Ситуация в Афганистане будет ухудшаться и дальше

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться и дальше.


«Вы все знаете о происходящем в соседнем с нами Афганистане. Согласно анализам и прогнозам, обстановка в этой стране и дальше будет осложняться», - заявил он на встрече с активистами Фархорского района Таджикистана, граничащего с Афганистаном.

По его словам, правительство страны предпринимает все необходимые меры для усиления охраны государственной границы. «Каждый житель района также должен вносить свой вклад в это важное дело, то есть всегда быть бдительным и сотрудничать с военными структурами и правоохранительными органами в охране государственной границы», - добавил Рахмон.

В минувшую пятницу президент Таджикистана при посещении района Мир Саида Али Хамадони, являющегося также одним из приграничных районов Таджикистана с Афганистаном, заявил, что эта граница очень важна не только для республики, «но и служит буферной зоной для государств-участников Содружества Независимых Государств и Европейского Союза».
Афганистан с 15 августа находится под контролем движения Талибан, признанного в Таджикистане террористическим и экстремистским, деятельность которого на территории республики запрещена. Общая протяженность совместной границы составляет 1.344 километров.

Таджикистан остается единственным государством в регионе, которое не контактирует с талибами. Официальный Душанбе жестко критикует движение Талибан и требует, как и все мировое сообщество, от радикалов создания инклюзивного правительства в Афганистане.
centralasia.media
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