



«Вы все знаете о происходящем в соседнем с нами Афганистане. Согласно анализам и прогнозам, обстановка в этой стране и дальше будет осложняться», - заявил он на встрече с активистами Фархорского района Таджикистана, граничащего с Афганистаном.





По его словам, правительство страны предпринимает все необходимые меры для усиления охраны государственной границы. «Каждый житель района также должен вносить свой вклад в это важное дело, то есть всегда быть бдительным и сотрудничать с военными структурами и правоохранительными органами в охране государственной границы», - добавил Рахмон.





В минувшую пятницу президент Таджикистана при посещении района Мир Саида Али Хамадони, являющегося также одним из приграничных районов Таджикистана с Афганистаном, заявил, что эта граница очень важна не только для республики, «но и служит буферной зоной для государств-участников Содружества Независимых Государств и Европейского Союза».

Афганистан с 15 августа находится под контролем движения Талибан, признанного в Таджикистане террористическим и экстремистским, деятельность которого на территории республики запрещена. Общая протяженность совместной границы составляет 1.344 километров.





Таджикистан остается единственным государством в регионе, которое не контактирует с талибами. Официальный Душанбе жестко критикует движение Талибан и требует, как и все мировое сообщество, от радикалов создания инклюзивного правительства в Афганистане.



