Бывший друг Путина: "Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги"
Президент РФ Владимир Путин тратит большие суммы на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран. Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Пугачев: Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Он отметил, что Путин в период их общения любил деньги.
"Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", – сказал Пугачев.
По его словам, российский президент подкупает глав других государств "мощно", но не делает этого лично, напрямую.
"Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны... Просто реальные деньги", – сказал бизнесмен.
Он подтвердил, что мир наводнен агентами спецслужб Российской Федерации.
"В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: "О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо". То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег", – отметил Пугачев.
При этом, по его словам, Франция "в этом смысле особняком стоит", "а вот Англия прагматичная".
"Вы спрашивали: "Путин – циник?" Нет. А вот британцы – циники. То есть они на публике говорят: "Будь проклята эта Россия. Мы закон приняли – будем каждые 100 рублей проверять". Хоть одного проверили? Нет, никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция…" – подчеркнул Пугачев.
09:32 05/10/2021
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