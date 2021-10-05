







По мнению главы украинского МИД, заявления белорусских властей о намерении закупить в РФ вооружения на сумму $1 млрд для укрепления границы с нашей страной делаются, чтобы подчеркнуть, что якобы Украина представляет угрозу для Беларуси.





«Но Украина как раз никакой угрозы для Беларуси не представляет. Впрочем, мы видим уже, как минимум, две реальные угрозы, которые могут поступать из Беларуси в Украину. Первая угроза – это потенциальная военная угроза. Я сознательно говорю потенциальная, так как пока мы не видим там прямых признаков подготовки военной агрессии. Вторая угроза – это повторение миграционных кризисов, которые Беларусь устроила с Литвой и Польшей. Ясно, что Украина представляет меньший интерес, потому что мы все равно выловим просителей убежища в ЕС. Или если они даже попадут в ЕС, по соглашению о реадмиссии, мы их примем обратно», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.





Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что хотя потенциальная проблема нелегальной миграции из Беларуси не будет для Украины такой же болезненной, какой она является для Польши и Литвы, она все равно может обернуться определенным кризисом. Поэтому министр подчеркнул, что выступает за укрепление белорусско-украинской границы.





Отвечая на вопрос журналистов, что делает Украина для освобождения своих граждан, находящихся в Беларуси за решеткой, Кулеба сообщил, � �о на данный момент Украина делает все возможное для их освобождения.





«Мы делаем все возможное для того, чтобы к ним относились достойно, пока они за решеткой, и чтобы их освободили. Мы не разорвали контакты, у нас есть посольство и посол в Беларуси. Защита интересов украинцев, страдающих от репрессий белорусского режима, является на данный момент их главной задачей», – подытожил министр.



