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Политолог: Лукашенко надо посмотреть вокруг и трезво содрогнуться

Запрет на "Комсомолку" в Беларуси и арест журналиста издания Геннадия Можейко спровоцировали в России дажн не волну, а шквал критики в адрес белорусских властей.

Резко высказываются даже те, кто все последние годы, в том числе - послевыборный год, с большим пониманием относились к тому, что делает Александра Лукашенко.

Вот что пишет на сайте "Сноб" политолог Геворг Мирзаян.

"Возможно, Александру Григорьевичу нужно все-таки выдохнуть, успокоиться, а также, говоря словами Фимы из сериала «Ликвидация», «посмотреть вокруг и трезво содрогнуться». Понять, что сейчас на дворе не 2019-й, а 2021 год. Что он уже не всебелорусский суверен с большим полем для внешнеполитического маневра, а зависящий от России лидер страны, где с каждым месяцем усиливаются протестные настроения. Главным катализатором которых являются как раз попытки белорусского президента поиграть в крутого Рембо, ведущие страну от беды к беде".
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