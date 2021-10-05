Резко высказываются даже те, кто все последние годы, в том числе - послевыборный год, с большим пониманием относились к тому, что делает Александра Лукашенко.





Вот что пишет на сайте "Сноб" политолог Геворг Мирзаян.





"Возможно, Александру Григорьевичу нужно все-таки выдохнуть, успокоиться, а также, говоря словами Фимы из сериала «Ликвидация», «посмотреть вокруг и трезво содрогнуться». Понять, что сейчас на дворе не 2019-й, а 2021 год. Что он уже не всебелорусский суверен с большим полем для внешнеполитического маневра, а зависящий от России лидер страны, где с каждым месяцем усиливаются протестные настроения. Главным катализатором которых являются как раз попытки белорусского президента поиграть в крутого Рембо, ведущие страну от беды к беде".