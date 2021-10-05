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Саакашвили: Буду голодать до конца моей жизни

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продолжит свою голодовку до конца жизни.

"Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали - я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни.

Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть", - написал Саакашвили в письме. Его зачитал адвокат политика Ника Гварамия, пишет "Грузия онлайн".

Саакашвили отказался от предложения врачей о любой форме вмешательства в случае бессознательного состояния.

Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Его арестовали и поместили в изолятор. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападение на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили.

Премьер-министр Ираклий Ґарибашвили считает, что Саакашвили прибыл в Грузию с планами на убийство оппозиционеров и разжигание беспорядков, пишет gazeta.ua
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