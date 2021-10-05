Тайвань, на который претендует Пекин, в течение года или даже более того сообщал о неоднократных военных миссиях военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле границ острова, часто в юго-западной части его зоны противовоздушной обороны и недалеко от контролируемых Тайванем островов Пратас.





Но с пятницы, когда Китай отмечал свой национальный день независимости, “Красный Дракон” приступил к массовому наращиванию своих действий около Тайваня: почти 150 самолетов вылетели в зону обороны в течение четырех дней.









Последняя такая миссия включала участие 34 истребителей J-16 и 12 бомбардировщиков H-6 с ядерными боеголовками, которые, согласно карте, предоставленной министерством Республики Китай (Тайвань), совершили полеты в районе островов Пратас.





Тайваньские истребители поднялись в воздух, чтобы перехватить китайские самолеты, в то время как ракетные системы острова были развернуты для слежения за ними, сообщило ведомство.





В воскресенье Соединенные Штаты призвали Китай прекратить свои «провокационные» военные действия возле Тайваня, а правительство острова также осудило Пекин. Китай пока не ответил.





Звонки корреспондента Reuters в Минобороны Китая в понедельник остались без ответа.





Тайвань назвал действия Китая войной в «серой зоне», направленной на то, чтобы измотать тайваньские силы и проверить их способность. Источник из Тайваня, знакомый с вопросами безопасности в регионе, сообщил агентству Рейтер ранее в понедельник, что китайские самолеты, возможно, неоднократно проводили имитацию атак на объекты США вблизи Тайваня за последние несколько месяцев.





Ситуация осложнялась здесь давно. Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan вошел в Южно-Китайское море в конце прошлого месяца.





В понедельник министерство обороны Японии заявило, что их корабль вместе с другим авианосцем США - USS Carl Vinson провел многонациональные совместные учения в водах к юго-западу от Окинавы, хотя точное местоположение не сообщалось. Окинава является «домом» для американцев, так как военная база ВМС США находится недалеко к северо-востоку от Тайваня. Источник Reuters добавил, что начало таких активных действий Китая также может быть намеренно приурочено к «запугиванию» перед тем, как Япония представит кабинет во главе с новым премьер-министром Фумио Кисида. Представитель министерства обороны Японии при этом отказался от комментариев. «Хотя мы внимательно следим за развитием отношений между Китаем и Тайванем, мы воздерживаемся от комментариев», - сказал чиновник журналисту Reuters.





Китай ранее заявлял, что такие полеты его военной авиации предназначены для защиты своего суверенитета и направлены против «сговора» между Тайванем и Соединенными Штатами, самым важным международным спонсором острова и поставщиком оружия. Китай усилил военное и политическое давление, чтобы попытаться заставить Тайвань признать суверенитет Китая. Тайвань, в свою очередь, неизменно заявляет, что остров - независимая страна и будет до конца защищать свою свободу и демократию, пишет haqqin.az



