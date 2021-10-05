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Мнение: Смертная казнь — это ужасающий анахронизм, где все мы становимся коллективным убийцей

Член Бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александр Опарин: Я соглашусь с тем, что вопрос о смертной казни чрезвычайно чувствительный; единства по поводу её отмены нет ни в обществе, ни во властных структурах.

Мнение: Смертная казнь — это ужасающий анахронизм, где все мы становимся коллективным убийцей
 Даже члены Конституционной комиссии не выработали единого мнения на предмет применения смертной казни. В итоге и постановили эту проблему отложить на будущее и решить в формате референдума; не связывать её с принятием новой Конституции.

Возможно, это и правильно, потому что изначально этот вопрос также решался на референдуме — в 1996 году, когда за её сохранение проголосовали 80,4% принявших участие в голосовании при почти 85% явки. Да и белорусский президент неоднократно говорил, что ни он, ни кто-либо другой не вправе сам решать этот вопрос, что придётся в любом случае вынести его на референдум, хотя для него лично этот вопрос проблемы не составляет: смертную казнь нужно сохранять как исключительную меру наказания. Хотя, по опросам, например, в 2017 г. число сторонников смертной казни в РБ составляло уже где-то всего около 60%.
Почему проблема смертной казни и идея референдума возникла именно сейчас? Просто совершенно логично было бы разрешить её именно сейчас, в ходе текущего конституционного процесса. Если Конституция 1994 г. декларирует намерение страны отменить смертную казнь, то что должна говорить новая Конституция об этом? Но посмотрите на обсуждение вопроса в Конституционном совете и поймёте, что на самом деле общего мнения нет. Слишком много новых вопросов возникает в рамках дискуссии о смертной казни, что проще реально отложить всё на какой-то другой референдум, иными словами - «на потом».

Хотя, разумеется, логично было бы совместить голосование по новому тексту Конституции и по смертной казни. Вообще справедливо было бы голосовать по каждой изменяемой, вводимой или исключаемой статье, в том числе и по 24-й.
Но есть и другая сторона этого вопроса. Обладают ли наши сограждане достаточными знаниями и гражданскими компетенциями, чтобы решить этот вопрос? Не станет ли такое голосование профанацией в условиях, когда наши граждане не являются в большинстве своём дипломированными юристами, экономистами и политологами, хотя, конечно же, являются очень хорошими людьми. В обычной жизни это не входит в противоречие, другой случай — когда нужно принимать очень осторожные и взвешенные решения. Ведь как звучит общественное мнение: «почему мы должны содержать, почему мы должны за государственный счёт (а, в конечном итоге, за народные деньги) кормить убийц?» И всё вроде бы правильно с обыденной точки зрения, однако специалисты тут видят явное неумение различать прагматические и этические ценности.
Как говорил известный неомарксист Дэвид Харви: «Всеобщее избирательное право в отсутствие массового доступа к высшему образованию крайне уязвимо и легко поддается манипуляции...» То же самое и с плебисцитами. Не нужно говорить о том, что у нас значительная часть населения его имеет, - мы давно догадываемся о его качестве. Что относится и ко множеству других, в том числе и западных стран…
Это тоже говорит в пользу того, чтобы отложить решение вопроса со смертной казнью на будущие периоды — чтобы была возможность провести достаточную агитационную и мотивирующую прийти и проголосовать кампанию. Особенно у нас — противников смертной казни.

Потому как на мой взгляд, смертная казнь — это ужасающий анахронизм, в рамках которого население целой страны превращается в коллективного убийцу, отправляя на тот свет очередного преступника — пусть даже и безусловного «монстра» наподобие Михасевича: все приговоры, в том числе смертные, выносятся «от имени народа». 
Маркс в своё время писал, что наказание — это средство самозащиты общества, но, одновременно критикуя архаический принцип «око за око, зуб за зуб», он же тут же задавался вопросом: чего стоит то общество, которое не знает лучшего средства самозащиты, чем палач?
Если дальше мы понимаем человека как «ансамбль общественных отношений», то кто, кроме общества, - от родителей, школы, социального окружения и до уполномоченных государственных органов, - виноват в том, что вырос убийца и садист? С другой стороны, социальное неравенство, крайне низкий уровень благосостояния, нищета (в том числе, кстати, и духовная, которая не всегда связана с текущим общественно-экономическим строем, но всегда — с той же системой воспитания и образования) — это тоже накладывает отпечаток на личность преступника, которого мы все почему-то готовы только казнить.
При этом все мы помним из нашего недавнего прошлого, как предвзятое следствие и не правовое судопроизводство, да и просто возможность оказаться не в то время и не в том месте, часто приводили к судебным ошибкам, ценой чего была человеческая жизнь. Что опять-таки является доводом не в пользу сохранения смертной казни.
Впрочем, будет ли этот новый референдум? И дадут ли кому-то возможность агитировать за альтернативные позиции в условиях, когда Лукашенко, по его словам, уже давно известны итоги? В свете текущих политических событий однозначного ответа нет. Мяч тут, как говорится, на стороне властей.
politring.com
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