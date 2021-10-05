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В Беларуси еще восемь человек признаны политзаключенными

Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек – Яна Никишина, Андрея Баранова, Артема Табакаря, Сергея Шпака, Кирилла Салеева, Никиты Соснова, Натальи Белобеховой и Игоря Минца, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Белобехова и Минц задержаны по делу «Рабочага Руху», признанного экстремистской организации. Правозащитники подчеркивают, что целями и требованиями организации, кроме социально-политических, были прекращение насилия и преследования со стороны силовых ведомств.

Никишин, Баранов, Табакарь, Шпак, Салеев, Соснов задержаны или осуждены по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

Правозащитники заявляют, что свобода мирных собраний гарантируется Международным пактом о гражданских и политических правах, выступления граждан после выборов носили мирный характер и не представляли угрозы национальной или общественной безопасности Беларуси, тем не менее против демонстрантов были непропорционально применены физическая сила, спецсредства и оружие.
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