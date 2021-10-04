Макрон и Меркель. Фото:GETTY IMAGES





Ангела Меркель уходит в отставку после 16-ти лет у власти. Все эти годы ее называли "канцлером свободного мира", лидером Европы и даже - во времена президентства Дональда Трампа - "последним защитником либерального Запада". Но Франция оказывала ничуть не меньшее влияние на европейскую политику. Теперь, пишет ВВС, когда Меркель больше не у власти, у Эммануэля Макрона появился шанс.

Мистер Бин и миссис Прагматик

Благодаря своей настойчивости в разрешении кризисов - от краха греческой экономики до пандемии коронавируса - Меркель сформировала образ чуть ли не лидера всей Европы. Экономическое положение Германии и человеческие качества Меркель только укрепляли этот статус.





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В 2010 году зона евро была в сильнейшем кризисе из-за высокого размера госдолга в Греции и Италии, вскоре кризис распространился на всю Европу, а к лету 2012 году основную проблему представляли экономические проблемы Испании, которая запрашивала финансовую помощь. Ангела Меркель сыграла ведущую роль в заключении соглашения, которое помогло вывести еврозону из кризиса.





Даже зайдя в кабинет к испанскому премьеру Хосе Сапатеро, Ангела Меркель продемонстрировала, кто будет диктовать ход встречи. Меркель и Сапатеро

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES.





"Моя единственная встреча с Ангелой Меркель произошла в Испании на ранней стадии кризиса еврозоны, - вспоминает Найл Фергюсон из Стэнфордского университета. - Шагая со скоростью, которую редко можно заметить в коридорах власти Мадрида, канцлер Германии и ее окружение прибыли на встречу с несчастным (в те годы испанские политики пытались добиться снижения дефицита бюджета, вводя меры жесткой экономии) премьером Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Никогда я не видел, чтобы политик вел себя так почтительно, как собака при виде хозяина, как Сапатеро в тот момент, когда в комнату вошла Меркель".





Фергюсон поначалу удивился - властной Меркель не казалась, а журналисты часто называли ее неуклюжей: "Но через несколько минут я различил ее слегка устрашающую ауру. Ангела Меркель не терпит дураков".





Чуть ли не самые сложные отношения у Меркель складывались с экс-президентом Франции Николя Саркози. Журналисты называли их "странной парочкой". Она - собранная, прагматичная, серьезная, трезвомыслящая. Он - энергичный, с кучей планов на будущее, эмоциональный и нетерпеливый.





Меркель отпускала колкие замечания в адрес Саркози, комментируя его манеру разговаривать, его активную мимику и резкие жесты, сравнивала его с мистером Бином и французским комиком Луи де Фюнесом. Но Саркози был ей нужен: в разгар еврокризиса Меркель не хотела создавать впечатление, что Германия возомнила себя лидером всей Европы, а Саркози нужно было доказать, что Франция - все еще сильный политический игрок.





Не зря первый зарубежный визит - прямо в день своей инаугурации - Саркози нанес именно Ангеле Меркель, а журналистам рассказывал о "священной франко-германской дружбе".





"Ангела Меркель не стала лидером в одночасье, ей потребовалось время, чтобы вырасти в сильного управленца, но у нее это получилось. Она действительно была главным антикризисным менеджером Евросоюза", - считает Люкке Фриис, бывший датский министр энергетики и эксперт по европейской политике.





С тех времен, когда Меркель подкалывала Саркози и терпела его эксцентричность, прошло много времени, - за эти годы Франция стала играть куда более заметную роль в формировании европейской политики и делать это более уверенно.





Так что уход Меркель - как раз то событие, которого нынешний президент страны Эммануэль Макрон давно ждал.

Президент Европы

В 2017-м Эммануэль Макрон с кафедры старейшего университета Франции - Сорбонны - выступил с речью, которая имела очень косвенное отношение к судьбе его собственной страны. Макрон в той речи замахнулся на будущее всей Европы: он назвал европейские институты медленными и неэффективными и предложил реформу, суть которой сводилась к тесной интеграции в вопросах обороны и образования. Макрон предлагал создать совместные вооруженные силы, ввести единый европейский оборонный бюджет и создать Европейскую академию разведки.





"Не думаю, что вы сможете найти хоть одну речь Ангелы Меркель, в которой она делилась бы своим видением развития Европы, - говорит Люкке Фриис. - Она и для Германии этого видения никогда не представляла. Это совсем не в ее стиле".





Своей речью, которая фокусировалась на понятных европейцам темах и искусно обходила вопросы, которые традиционно разделяют Европу, Макрон продемонстрировал: у него есть главное качество, которое выгодно отличает его от Меркель - умение видеть перспективу, формировать будущее и предлагать пути развития. Это то, чем Ангела Меркель никогда не могла похвастаться.





Европейский совет по международным отношениям (ECFR) спросил у европейцев: если бы существовала должность "президента" Европы и единственными кандидатами были бы Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, кого бы они выбрали. 41% респондентов выбрали Меркель, всего 14% - Макрона (остальные либо не могли определиться, либо сказали, что не пошли бы голосовать).





Макрону не удалось "победить" даже в родной Франции, где в его поддержку выступили всего 12%. Получается, что технократический стиль руководства Меркель вызывает больше доверия у европейцев, чем речи Макрона о будущем Европы.





Макрон и Меркель. Фото,GETTY IMAGES





Несмотря на это, именно сейчас наступает наиболее удачное время для Макрона. Он полон идей о будущем Европы. Меркель же в этот переходный период, когда Германия выбирает нового канцлера, явно не планирует выступать с революционными идеями по развитию ЕС. Ну и, конечно, немаловажен факт, что Британия вышла из ЕС, а замены, обладающей тем же авторитетом, просто нет.





В 2022 году Франция будет председательствовать в ЕС - это прекрасная возможность для Макрона заразить своими идеями европейских коллег. К счастью для него, многие ключевые фигуры в Брюсселе симпатизируют ему.





Чарльз Грант, директор "Центра европейских реформ", напоминает: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель получили свои должности во многом благодаря поддержке Макрона. Так что даже если все идеи Макрона не будут встречены аплодисментами, как минимум к нему будут прислушиваться.

Партнер по танцам

Чарльз Грант уверен: "Кто бы ни стал следующим канцлером Германии, этому человеку потребуется время, чтобы заслужить авторитет. Так что я думаю, что в ближайшие несколько лет мы будем иметь дело с "французским" Европейским союзом".





Но некоторые аналитики считают, что, несмотря на уход Меркель, "эры Макрона" ждать не стоит.





Недавние опросы показывают, что ни у Макрона, ни у любого другого человека, который займет кресло канцлера Германии, нет такой же поддержки и популярности, как у Меркель. Европейцы привыкли доверять Берлину в решении финансовых и экономических вопросов, привыкли полагаться и на Берлин и в вопросах демократии. Как ни парадоксально, но Ангела Меркель, которая грамотно выстраивала взаимоотношения с другими европейскими странами и воспринималась многими как лидер всей Европы, смогла продемонстрировать соседям, что Германия не претендует на господство - и так заслужила еще больше доверия.





С уходом Меркель Евросоюз может ждать длительный период неопределенности. И даже Макрон в отсутствие сильного и понятного канцлера в Германии рискует многим - ему очень нужен "партнер по танцам".





"Если у Франции не будет партнера в Германии, Макрону придется очень трудно. Франция сама по себе все-таки недостаточно мощная, чтобы продвинуть свои идеи без поддержки Германии. В коридорах власти в Берлине - вакуум, который может не рассосаться даже до Рождества, он может продлиться до января или февраля, пока Германия формирует новое правительство. И чем дольше формируется коалиция в Берлине, тем меньше шансов, что Макрон сможет воспользоваться своим председательством в ЕС", - считает Люкке Фриис.





Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) предсказывает, что в ближайшие полгода, чтобы заполнить вакуум, формированием европейской политики может плотно заняться Брюссель: "Но будет ли этот опыт успешным, зависит от будущих событий и проблем, с которыми придется столкнуться ЕС в этот период".





Помешать Эммануэлю Макрону могут не только внешние обстоятельства, но и внутренние - Франция готовится к президентским выборам, которые пройдут в 2022 году.





Если Макрон выиграет эти выборы, у него будет больше политического веса, чем у нового канцлера Германии - кто бы им ни стал, говорит Чарльз Грант: "Что до других стран, то экономические и политические проблемы в Италии и Испании ограничивают их влияние. Да и в любом случае, обе эти страны часто выступают вместе с Францией по вопросам европейской политики. А у Польши собственные серьезные проблемы с несоблюдением верховенства закона, поэтому определять повестку ЕС она не может".

Австралия, США, Польша, Венгрия, избиратели - и кто еще может помешать Макрону

Вакуум в европейской политике возник в неподходящее время. Европа все еще не знает, как относиться к новому военному альянсу AUKUS, заключенному между Британией, США и Австралией.





Тон, как и ожидалось, задал Макрон, который тут же призвал европейцев перестать быть наивными и задуматься о собственных оборонных возможностях. Особенно его возмутило, что он ничего не знал о подготовке такого соглашения, из-за которого Австралия отказалась от контракта, по которому Франция должна была поставить ей 12 подлодок. В Париже это восприняли как нож в спину.





Но единого мнения по поводу нового альянса в Европе нет. Многие страны Европы пока не видят проблемы в создании AUKUS - они, в отличие от Франции, не потеряли выгодные контракты. Но выработать единое мнение Евросоюзу все-таки придется, ведь речь идет о приоритетах Вашингтона и отношении Белого дома к сотрудничеству с европейцами.





"Макрон хочет добиться для Евросоюза стратегической автономии, он уверен, что Европа должна делать то, что хочет, тогда, когда она этого хочет, и так, как ей хочется. Не спрашивая разрешения ни у кого, в том числе у американцев", - говорит Чарльз Грант. Если выяснится, что большинство главных игроков ЕС разделяют чувства Макрона, то позиции французского президента укрепятся.





С другой стороны, из-за унизительной ситуации, в которой оказался Макрон, он может потерять часть голосов французов на президентских выборах.





Макрон и Меркель. Фото: GETTY IMAGES





"Если ему удастся показать избирателям, что Франция формирует европейскую повестку, что соседи поддерживают предложения Парижа по реформированию ЕС, французы, будучи очень патриотичными, проголосуют за него", - добавляет Грант.





Но AUKUS - далеко не единственная проблема, которая стоит сейчас перед Европой. Некоторые, возможно, даже более срочные задачи придется решать в самое ближайшее время. Камнем преткновения остается финансирование Венгрии и Польши. Еврокомиссию не устраивает, что эти страны постоянно нарушают принятые в Западной Европе демократические принципы, поэтому Брюссель не горит желанием утверждать план расходования Будапештом и Варшавой средств из фонда восстановления после пандемии.





Еще одна насущная проблема - судьба Пакта стабильности и роста, главного документа ЕС о налоговой и бюджетной политике. Соглашение определяло допустимый показатель дефицита бюджета. Но пандемия коронавируса внесла свои корректировки в финансовое положение стран ЕС. И в марте 2020 года действие пакта приостановили, чтобы европейские страны могли получать займы для поддержки экономик в условиях постоянных локдаунов. Теперь, когда в Брюсселе говорят о восстановлении зоны евро после потрясений последних полутора лет, встает вопрос: что же делать с пактом, когда государства уже накопили значительные госдолги.





"А уже в феврале Европу ждет саммит по оборонной политике, и к этому моменту, конечно, хорошо бы, чтобы у Германии появился понятный лидер. Так что можно только надеяться, что коалиция сформируется к Рождеству, и период неопределенности не затянется", - говорит Люкке Фриис.





То преимущество, которое всегда было у Макрона, - его способность заглядывать в будущее и предлагать идеи развития, может стать для него проблемой.





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Ульрике Франке считает: "Если ты ничего не предлагаешь, а только решаешь проблемы, то люди в основном довольны. Но если ты вносишь предложения, нужно быть готовым к тому, что кто-то с ними согласится, а кому-то идеи не понравятся. И в Европе достаточно людей, которые не разделяют идеи Макрона".





Европейцы слабо представляют себе, как все эти вопросы будут решаться без Ангелы Меркель, которая давала не только Германии, но и всей Европе главное - стабильность и предсказуемость.





Люкке Фриис добавляет: "Это те два качества, которые очень нужны в эпоху постоянных перемен, неразберихи и смены власти. Меркель была якорем для многих европейцев. Но важно не забывать, что в ЕС вообще-то нет консенсуса по поводу будущего Европы. Поэтому будет очень интересно наблюдать за тем, смогут ли договориться президент Франции и будущий канцлер Германии".











