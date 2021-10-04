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Адвокат допустил, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, откажется от экстрадиции на Украину, сообщил его адвокат Георгий Чивиашвили журналистам.


"Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции", - заявил Чивиашвили.

Напомним, пишет haqqin.az, интересы бывшего президента Грузии защищают четыре адвоката, сегодня они впервые увиделись с Саакашвили в тюрьме.
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