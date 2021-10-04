



"Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции", - заявил Чивиашвили.





Напомним, пишет haqqin.az, интересы бывшего президента Грузии защищают четыре адвоката, сегодня они впервые увиделись с Саакашвили в тюрьме.



