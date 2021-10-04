Белорусские власти переходят на другой этап — подготовки и проведения референдума, а основный виток репрессий подходит к завершению, считает аналитик Игорь Тышкевич.





— Фактически белорусские власти переходят на, так назовем, трек подготовки и проведения референдума. Основный виток репрессий сходит, но количество задержанных еще примерно недели две-три будет достаточно высоким, — отметил аналитик на своем канале. — Людей будут забирать по административным делам. К сожалению, сработал «черный лебедь» в виде произошедшей накануне трагедии в Минске.





С точки зрения оценки процессов, пишет Салідарнасць, то они идут постепенно. И показательный процесс закручивания гаек, чтобы нагнать страху, подходит к концу, потому что основная его цель достигнута. Сажать будут, но больше будут отпускать и будут более осторожны. Потому что сажали в Беларуси последние 20 лет. Сущность режима от этого не изменится.





Тышкевич полагает, что белорусские власти уже сейчас ищут возможности для переговоров с Западом.





— Вояж Макея, интервью Лукашенко CNN — по большому счету, это и есть консультации по поводу того, когда начнется торг. Я уверен, что торг за сосуществование и формат будущего соседства Беларуси с ЕС и США будет проходить после референдума.





Сейчас идет пристрелка, нужно определить, через кого вести переговоры и на какие темы. И здесь Беларусь максимально расширяет поле — это вопрос польского меньшинства, вопрос мигрантов, Лукашенко в очередной раз пробует продать тему России — дескать, говорите с нами, иначе нас проглотит РФ и т.д. Большинство этих посылов ориентированы как раз на Запад.





Что касается Конституции, то фактически мы имеем иранский вариант с попыткой формирования надконституционного органа, который будет наполовину формальным (ВНС), но в котором будет постоянно действующий президиум, де-факто решающий стратегические вопросы.





И здесь мы имеем попытку сыграть на западном направлении с некоторой демонстрацией демократизации. Это передача части полномочий парламенту, введение уполномоченного по правам человека, вопрос обращения в Конституционный суд. С точки зрения демократической ширмы, это выглядит красиво.





Но ключевой посыл Лукашенко озвучил в интервью CNN: если вы будете давить на Беларусь, я буду оставаться президентом пожизненно, посмотрите на возраст Байдена. Если вы не идете на новое давление или ослабляете его, взамен мы идем на какую-либо трансформацию и начинаем транзит. Вот эта ключевая идея, которую Лукашенко пытается продать, — говорит аналитик.





Основную фазу изменения ситуации как внутри страны, так и на международном уровне Тышкевич прогнозирует на период после референдума.





— После референдума точно должны быть изменения. До референдума поле зачищено, не будут давать вылезти никому новому. Но при этом параллельно будет потихоньку готовиться поле для торга. Также будут продолжать небольшими группами выпускать людей.





Белорусские власти будут пытаться играть то ли в амнистию, то ли в помилование и т.д. Но в связи с трагедией в Минске все это начнется с отсрочкой на месяц-два. Ведомство Макея продолжит ездить по окружению в поисках посредников. Чтобы начинать торг, нужно три-четыре лоббиста внутри ЕС плюс два-три снаружи.





До референдума 99% уголовных дел не будет закрыто. Референдум для окружения Лукашенко — это такой час «Ч», рубикон. После него дела будут просто спускать на тормозах. Держать людей после референдума не будет смысла, — считает аналитик.